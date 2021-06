Unión igualó con For Ever

Unión de Sunchales sumó un buen punto ante un durísimo rival como Chaco For Ever, uno de los protagonistas que tiene la zona B del torneo Federal A. Ayer, en uno de los encuentros que le dieron continuidad a la fecha 9, igualaron 2 a 2 en el estadio Juan Alberto García y con arbitraje de Luis Lobo Medina.Tomás Federico abrió la cuenta para el elenco sunchalense, a los 14m PT, y el local lo revirtió con tantos de Cristian Ibarra (31m PT) y Cristian Barinaga, de penal (26m ST). En la etapa final, Agustín Alerione (37m ST) puso nuevamente el encuentro igualado.En la próxima fecha los dirigidos por Adrián Tosetto recibirán en Sunchales a Racing de Córdoba, el líder del grupo.Douglas 0 – Sp. Belgrano 0, Gimnasia (CdU) 0 – Pronunciamiento 1, Racing Cba. 3 – Defensores (VR) 0, Central Norte 4 – Crucero 1, Sp. Las Parejas 2 – Sarmiento (R) 2.Racing 20, puntos; Gimnasia (Salta) 18; Chaco For Ever 16; Central Norte 15; Sp. Belgrano 12; Sarmiento (Resistencia) 12; Unión de Sunchales 10; Pronunciamiento 10; Def. de Villa Ramallo 10; Boca Unidos 10; Gimnasia (CdU) 10; Douglas Haig 7; Crucero del Norte 7; Sp Las Parejas 6; Juv. Unida (G) 3.