¡Atlético volvió a la victoria!

Hacía rato que los hinchas de Atlético de Rafaela no tenían una alegría. Con el parate por las restricciones, desde el 2 de mayo que la Crema no estaba de fiesta. En un partido parejo, por momentos chato, el conjunto albiceleste logró un triunfo importante que el permite afrontar las últimas tres fechas de la primera rueda con otro ánimo y esperanzas de volver a estar en los primeros planos de la Zona B.Los dirigidos por Walter Otta superaron 2-1 a Independiente Rivadavia de Mendoza por la 14ª fecha de la Primera Nacional, cortando así una racha adversa de cinco juegos sin victorias, con tres derrotas seguidas.Juan Cruz Esquivel, a los 41 minutos del encuentro, y Ayrton Portillo, a los 13 de la segunda parte, anotaron los goles para el elenco local, que desde los 5 ya lo perdía con el tanto de Luciano Sánchez.El juego no comenzó como esperaba Atlético. En la primera llegada la visita, por el sector izquierdo de la defensa, abrió el marcador. Calderara no llegó a cubrir su sector y Sánchez, con espacio y tiempo, recibió para sacar un remate cruzado y poner en el amanecer el 1 a 0.A pesar del duro golpe, la ‘Crema’ no se desesperó y apostó a ir por los caminos correctos. Le costó el primer tiempo, pero mostró superioridad ante un rival que trató de aferrarse a la ventaja conseguida en el arranque. Fue así que Juanchi Esquivel anotó el merecido empate antes de finalizar la primera parte.En el complemento, Bieler se la bajó con gran categoría a Portillo y el mediocampista ofensivo solo tuvo que definir a la red para poner el 2 a 1.Con Atlético arriba en el marcador, se defendió y lo hizo de buena manera. Cedió algo de terreno y pelota al rival y salió de contra. Sin sufrir grandes sobresaltos la supo llevar, le faltó claridad y sobre el final mismo del encuentro casi el ‘Taca’ mete un bombazo para lo que hubiera sido un cierre estupendo.Atlético de Rafaela ganó y eso no es poca cosa. Lo necesitaba. Era el objetivo primario. Pero a ello hay que sumarle que tuvo carácter para revertir el resultado adverso, no se desmoronó. Se vio una idea de juego, tuvo identidad y un objetivo claro. Al torneo le queda un largo camino por recorrer, y de seguir por esta huella, a buen puerto llegará allá por diciembre.Chacarita 2 vs Tigre 215hs Dep. Riestra vs Estudiantes (RC), 15.05hs (tv) Chicago vs Quilmes, 16hs San Martín (T) vs Dep. Maipú (Mza).15.30hs (tv) Atlanta vs Alvarado, 15.30hs Mitre (SdE) vs Estudiantes (BA), 19hs Alte. Brown vs Agropecuario, 21.10hs (tv) Belgrano vs Temperley.Brown (PM) 0 vs Barracas Central 1, Villa Dálmine 1 vs Tristán Suárez 1, San Telmo 1 vs Ferro 0, Santamarina de Tandil 1 vs Güemes (SdE) 2, Almagro 3 vs All Boys 015hs Brown (A) vs Instituto.15hs Def. de Belgrano vs Dep. Morón, 16hs San Martín (SJ) vs Gimnasia (J).Gimnasia (Mza.) 26, puntos; Tigre 25; Atlanta 24; San Martín (T) 20; Alte. Brown 20; Quilmes 18; Agropecuario 18; Alvarado 17; Chacarita 16; Riestra 15; Belgrano 15; Mitre (SdE) 15; Estudiantes (RC) 14; Dep. Maipú 13; Temperley 13; Estudiantes (BA) 10; Chicago 6.Güemes (SdE) 27, puntos; Independiente Rivadavia 22; Barracas Central 21; Def. de Belgrano 20; Gimnasia (J) 19; Santamarina 19; Brown (A) 19; Ferro 19; All Boys 18; Dep. Morón 18; San Telmo 18; Atlético de Rafaela 17; Almagro 17; Instituto 15; Tristán Suárez 15; San Martín (SJ) 13; Villa Dálmine 12; Brown (PM) 10.Nahuel Pezzini; Cristian Chimino, Cristian González, Fernando Piñero y Brian Calderara (73m Agustín Bravo); Ayrton Portillo, Facundo Soloa, Jorge Molina (77m Darío Rostagno) y Juan Cruz Esquivel (77m Federico Recalde); Alex Luna (65m Guillermo Funes); Claudio Bieler.Pedro Bravo, Juan Flores, Gonzalo Alassia, Enzo Avaro y Gino Albertengo.Walter Otta.Emmanuel Cirricione; Paolo Impini, Renzo Malanca (63m Daniel Imperiale), Franco Godoy y Leonel Ferroni (63m Sebastián Navarro); Félix Banega, Facundo Fabello, Leandro Berti y Luciano Sánchez; Ramiro Maldonado (73m Mauricio Sperdutti) y Diego Cardozo (73m Matías Quiroga).Diego Atencio, Enzo Suraci, Félix Benega, Sebastian Mayorga, Lautaro Disanto y Pablo Palacio.Gabriel Gómez.5m Luciano Sánchez (IR) y 41m Juan Cruz Esquivel (AR).13m Ayrton Portillo (AR).Cristian González (AR); Paolo Impini, Félix Banega, Mauricio Sperdutti (IR)Monumental.José Carreras.Maximiliano Castelli y Gerardo Lencina.Darío Sandoval.