Para cerrar la primera rueda

La temporada de la Primera Nacional 2021 sigue su marcha y se encamina a la parte final de la primera rueda, luego serán turno de las ‘revanchas’. Luego de la victoria de ayer ante Independiente Rivadavia de Mendoza, Atlético de Rafaela volverá a jugar el próximo domingo 4 de julio.La ‘Crema’ visitará a All Boys por la fecha 15 de esta zona B, encuentro que irá a las 15.30hs.El Albo también jugó ayer y fue goleado 3-0 en su visita a Almagro.Luego de dicho compromiso, los dirigidos por Walter Otta volverán a jugar como visitante y será en Puerto Madryn, visitando a Guillermo Brown, por la fecha 16.En el último encuentro de la primera rueda, la fecha 17, Atlético recibirá en Alberdi a Brown de Adrogué.Lo que aún no fue confirmado es si el torneo se para o seguirá la competencia. El parate que hubo de casi un mes, ante las restricciones del Gobierno nacional por la pandemia de coronavirus, no estaba previsto en el calendario inicial.15hs Tigre vs Chicago.15hs Quilmes vs Almirante Brown, 15.30hs Dep. Maipú vs Belgrano, 19hs Alvarado vs Chacarita.15hs Agropecuario vs San Martín (T), 15hs Estudiantes (RC) vs Gimnasia (Mza), 15hs Temperley vs Riestra, 15.10hs Estudiantes (BA) vs Atalanta.14 hs Barracas Central vs Brown (A), 15hs Tristán Suárez vs San Telmo.15hs Dep. Morón vs Santamarina, 15hs Güemes (SdE) vs Almagro, 15.10hs Ferro vs Def. de Belgrano, 15.30hs Instituto vs San Martín (SJ), 15.30hs Ind. Rivadavia vs Brown (PM), 15.30hs All Boys vs Atlético de Rafaela.14 hs Gimnasia (J) vs Villa Dálmine.