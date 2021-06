Cuatro argentinos debutan en Wimbledon

Los argentinos Diego Schwartzman, noveno preclasificado, Federico Delbonis, Facundo Bagnis y Nadia Podoroska serán los primeros en debutar este lunes en el Abierto de Wimbledon, tercer Grand Slam de la temporada que retorna al circuito profesional de tenis tras un año de ausencia por la pandemia de coronavirus. La fiesta sobre el césped del All England Club en Londres tendrá este 2021 la participación de un grupo de ocho jugadores argentinos, cuya segunda mitad (Guido Pella, Juan Ignacio Londero, Facundo Coria y Marco Trugelliti) verá acción recién el martes.Históricamente adverso para el tenis argentino, por la característica de una superficie sin tradición en el país, las mayores expectativas están lógicamente depositadas en el "Peque" Schwartzman, pese a que llega sin jugar ningún torneo previo sobre césped. El número 11 del ranking ATP se estrenará ante el francés Benoit Paire (46) en el tercer turno de la cancha 17, un horario aproximado al mediodía de Argentina.En caso de ganar, la siguiente instancia la afrontará ante el italiano Marco Cecchinato (84) o el británico Liam Broady (144), invitado por la organización.Motivado por un renacer tenístico, el azuleño Delbonis jugará Wimbledon por sexta vez en su carrera con un duro desafío desde el inicio como el que supone su partido ante el ruso Andrey Rublev, siete del mundo y quinto favorito en Londres.Delbonis, de 30 años, debutará no antes de la 9:00 con el que será su primer choque ante el tenista moscovita, que este año fue campeón del ATP 500 de Rotterdam y finalista del Masters 1000 en Montecarlo.Facundo Bagnis (91) será el primero en salir a la cancha a las 7:00 frente al serbio Miomir Kecmanovic (47), lo que marcará su cuarta presencia en el césped londinense, donde nunca pudo ganar. El rosarino fue despedido en la fase inicial de las ediciones 2015, 2016 y 2017.Nadia Podoroska (39) tendrá su estreno absoluto en el All England Club cuando se mida con la estadounidense Ann Li (68), después de ganar la última semana los dos primeros partidos de su carrera sobre césped en el torneo alemán de Bad Homburg. Su presentación esta prevista cerca del mediodía, en el tercer turno de la cancha número 7.Los otros cuatro argentinos de la edición 2021 en Londres jugarán el martes. El bahiense Pella (59), en una temporada para el olvido que incluye nueve caídas en primera ronda, en el Australia Open, los Masters 1000 de Montecarlo y Madrid; el ATP 500 de Barcelona y los 250 de Ginebra, Cagliari, Stuttgart, Halle y Mallorca, asumirá un difícil partido ante el italiano Matteo Berrettini (9).El cordobés Londero (128), de muy mala temporada, jugará ante el italiano Gianluca Mager (78); el rosarino Federico Coria (89) hará su debut en Wimbledon ante el colombiano Daniel Elahí Galán (112) y el santiagueño Marco Trungelliti (206), quien a los 31 años superó por primera vez la clasificación previa, enfrentará al francés Benjamin Bonzi (118).