Quartararo festejó en Assen

El francés Fabio Quartararo (Yamaha) obtuvo este domingo la victoria en el Gran Premio de Holanda en una competencia que se llevó a cabo en el circuito de Assen por la novena fecha del Mundial de MotoGP. Quartararo se quedó con su cuarto triunfo de la temporada de la competencia de motociclismo, mientras que en el segundo lugar se ubicó el español Maverick Viñales (Yamaha) y tercero culminó el también oriundo de España Joan Mir (Suzuki). El tiempo del ganador fue de 40m 35s 031/1000, con 2s757 de ventaja sobre Viñales.En tanto, Johann Zarco (Ducati) terminó en la cuarta colocación, mientras que Miguel Oliveira (KTM) arribó en el quinto puesto y el italiano Francesco Bagnaia (Ducati) fue el sexto. Además, el español Marc Márquez (Honda) obtuvo la séptima posición, mientras que Aleix Espargaró (Aprilia) culminó octavo, el japonés Takaaki Nakagami (Honda) fue el noveno y Pol Espargaró (Honda) cerró el top ten.En tanto, los pilotos que no se clasificaron fueron Iker Lecuona (KTM), Jack Miller (Ducati), Jorge Martin (Ducati) y Valentino Rossi (Yamaha). Con este resultado, Quartararo continúa al frente de la tabla con 156 unidades, seguido por Johann Zarco que tiene 122, mientras que en el tercer lugar se ubica Francesco Bagnaia con 109, cuarto está Joan Mir con 101, quinto Jack Miller con 100, sexto Maverick Viñales con 95, séptimo Miguel Oliveira con 85, en las principales ubicaciones."Luché muchísimo para superar a Bagnaia. Durante el fin de semana tuve una molestia con el brazo, pero estoy feliz porque tuve una batalla particular con Viñales, pero los puntos se reparten el domingo", señaló Quartararo al culminar la carrera. El francés mantuvo una lucha con Bagnaia durante las primeras vueltas de la carrera hasta que, gracias al rendimiento de su moto logró quitarse de encima al italiano, quien fue perdiendo terreno.Con la pista libre, Quartararo casi no tuvo rival, por lo cual dominó y se encaminó hacia la victoria debido a que se tornó inalcanzable para sus perseguidores, entre ellos Viñales, y Nakagami. El español, quien había partido desde la pole, arribó segundo tras poder rehacerse ante una falla en el embrague y el podio lo cerró el campeón vigente Joan Mir, que llevó a cabo una destacada labor con la Suzuki.La próxima fecha del calendario del Mundial de MotoGP será el 8 de agosto, con la disputa del Gran Premio de Estiria, en el circuito de Red Bull Ring.