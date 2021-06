Para Messi no hay descanso

Todos hablan del récord que alcanzará esta noche cuando pise el estadio Arena do Pantanal el genio rosarino.No hay demasiados atractivos que no sean estos recuerdos después de 16 años con la Selección Mayor y celebrar el privilegio de ser contemporáneo de este fenómeno sin par. Argentina ya está en la próxima fase de la Copa América y ante el combinado boliviano solo decorará el calendario.Sin embargo, la decisión conjunta de alistarse entre los titulares, es el gran título, ya que la mayoría será preservado para el cruce eliminatorio de 4tos de final.¿SORPRENDE?Si analizamos la instancia, habría una desaprobación generalizada, pero si volvemos a su huella y compromiso con la casa albiceleste, de ninguna manera podríamos señalarlo como un desacierto y aún ante el riesgo de escribir este comentario en vísperas del partido, sin esperar los acontecimientos, debo decir que comparto el criterio de Scaloni de darle la derecha, a esta voracidad sin límites que demuestra el jugador que colocará la vara a una altura inalcanzable.Poco se sabe de las otras decisiones del cuerpo técnico, el mundo del fútbol revisará en estas horas los dos extremos de esta madeja; uno fue el 17 de agosto de 2005, cuando José Pekerman, preparando al equipo que luego jugaría el mundial de Alemania, lo hizo ingresar en lugar de Lisandro López a los 18 minutos del segundo tiempo ante Hungría (el mismo rival con el que había debutado en la Selección Diego Maradona décadas atrás) y como el protagonista de un cuento de Aladdin, solo estuvo en el partido 43 segundos, en una jugada donde dio un manotazo para alejarse del defensor Vilmos Vanczák, el árbitro alemán Markus Merk lo interpretó como una agresión y lo expulsó.La otra punta de ese ovillo, se contará desde las 21 cuando, 147 partidos mas tarde, vuelva a ese lugar sagrado que para Messi es, un campo de juego.LA IDENTIDAD DE JUEGO, UNA MATERIA PENDIENTELa medida de un equipo no la da un partido, sino diez. Ningún entrenador puede hacer un diagnóstico semanal, o guiándose por un único encuentro. Resultaría incluso peligroso juzgar y colocar un equipo en la cancha según los buenos minutos de la última actuación, porque eso también implicaría no tener paciencia cuando las cosas salen mal. Se entraría así en un terreno de modificaciones permanentes, una conducta que conspira contra la estabilidad y la evolución de un equipo.La Selección se ha mostrado capacitada para jugar y dominar los encuentros, el guión que mejor se ajusta a las necesidades de los En ese escenario ha quedado situada la selección tras esta serie de cinco partidos y, sobre todo, luego del triunfo del lunes pasado ante Paraguay. Es cierto que un director técnico vive sus propios dramas y necesita rendimiento inmediato, lo cual explica que en su cabeza siempre tenga presente la opción de cambiar rápido cuando algo no funciona. Pero armar y darle consistencia a un equipo requiere claridad de ideas para saber qué ADN se le quiere imprimir, confianza para brindarle a los jugadores que se elijan y paciencia para que todo esto fructifique.La selección se ha mostrado capacitada jugadores. La pregunta es por qué no puede sostenerlo. Se me ocurre que es una cuestión mental, un síndrome del pasado, secuelas de una historia con demasiadas frustraciones. El equipo no acaba de apropiarse de los partidos porque siente que lo más importante y urgente es el resultado, un elemento poderoso que es lógico y hasta humano que aflore faltando diez o quince minutos, pero que no debería condicionar la actitud en el minuto 30.Estas señales de una dinámica que no lograr sostener, deben ser superadas a tiempo, el partido de esta noche, a pesar de los cambios, le ofrecerán nuevas oportunidades para intentarlo como preámbulo de las grandes finales que se vienen en los próximos días.