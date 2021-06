Ola de frío polar y nieve en Elortondo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene por las bajas temperaturas la advertencia nivel violeta en casi todo el país, que se establece cuando en un área de cobertura se dan marcas térmicas por debajo de valores normales. La provincia de Santa Fe figura entre los distritos comprendidos por este alerta.

Según el pronóstico del SMN, hoy en Rafaela se estima una temperatura mínima de -2 grados y una máxima de 11 grados, justo cuando los alumnos de las escuelas primarias y secundarias retornan a la modalidad presencial. Pero el frío polar se quedará toda la semana de acuerdo al organismo del clima, ya que mañana se prevé una mínima de 1° y una máxima de 15°; el miércoles será de 3° y 15°; el jueves de 4° y 18° mientras que el viernes se estima una mínima de 6 y una máxima de 19.

Precisamente el SMN indicó ayer en su Twitter que estaba nevando en la localidad santafesina de Elortondo, a 136 kilómetros de Rosario mientras publicaba un video con los copitos en el aire cubriendo a vacas holando en un corral.



RECOMENDACIONES

Ante el anuncio de jornadas con bajas temperaturas en nuestra región, la División Protección Civil de la Municipalidad de Rafaela brinda una serie de recomendaciones a tener cuenta:

- Hacer revisar por un técnico matriculado los aparatos domésticos que usan combustible para calefaccionar.

- Los aparatos domésticos elegidos deben eliminar los gases de la combustión hacia afuera del hogar.

- Los aparatos de calefacción tienen que funcionar con el combustible adecuado y en un ambiente ventilado.

- No utilizar el horno de la cocina para calentar el ambiente de una casa.

- No encender carbón dentro de un hogar.

- No irse a dormir dejando encendido un calentador a gas o kerosene si no tiene salida de gases al exterior de la casa.

- No poner en marcha el vehículo dentro del garaje.

- No producir ni fabricar de manera casera elementos de calefacción, ni con electricidad ni con combustibles líquidos o gaseosos.



ATENDER A LOS SÍNTOMAS

Además, recomendó no ignorar los síntomas por envenenamiento con monóxido de carbono. Ellos son dolor de cabeza, mareos, debilidad, náuseas, dolor en el pecho y confusión. Ante estos síntomas comunicarse con el médico de cabecera o concurrir al centro de salud más cercano.