Evaluarán en el Concejo el aumento de la UCM

Si bien los concejales ya se encuentran transitando el receso invernal, las urgencias del momento llevan a que este martes deban reunirse para analizar la propuesta del Ejecutivo, respecto a la actualización de la UCM (Unidad de Cuenta Municipal) en este segundo semestre del año.

El jueves pasado, el intendente junto a parte de su gabinete, convocó a los concejales a una reunión, para informarles de acuerdo a la evaluación de las áreas técnicas, cuál era el porcentaje de suba propuesto a partir de julio: 38%; también, informó acerca de un paquete de medidas vinculado a los tributos municipales, incluyendo un nuevo plan de pagos, beneficios para jubilados y pensionados en la tasa y la prórroga de las exenciones tributarias a los sectores más afectados en pandemia.

Mañana los ediles evaluarán los pormenores de este proyecto de Ordenanza y teniendo en cuenta las urgencias, intentarán darle despacho y convocar a una sesión extraordinaria para el próximo jueves.

Al ser consultado por este tema, el concejal Jorge Muriel manifestó que “la mirada es positiva y toda la parte técnica ya quedó bien clara por parte del Ejecutivo, con respecto al aumento que se necesita de la UCM, eso es lo que vamos a discutir puntualmente el martes; por otra parte, fue muy bien visto estos programas de incentivo para los contribuyentes jubilados que van a tener el beneficio de la exención, donde ahora era hasta dos jubilaciones mínimas y a partir de la nueva propuesta serán hasta tres, y si en el grupo conviviente haya uno con jubilación mínima va a acceder también a un beneficio del 35% de descuento y me parece muy importante eso”.

Además el justicialista destacó: “También se planteó el plan de desendeudamiento en todo el período que representa la pandemia, es decir desde abril del 2020 hasta junio del 2021, eso fue bien visto por todos los concejales y ahora tenemos que tratar de aunar criterios para ver como llevamos el tema vinculado al aumento de la UCM, fundamentalmente de la tasa, para que no sea un impacto muy grande en el bolsillo del contribuyente, pero para que tampoco desfinancie las arcas del municipio. Sabemos que todos los servicios en la pandemia se siguieron prestando e incluso algunos se incrementaron, por eso hay que tratar de ver como encontramos el punto de equilibrio”, consideró el concejal Muriel.

Por su parte, Lisandro Mársico (PDP- FPCyS), indicó: “Está bien tomar lo que tiene que ver con las exenciones que planteó el Ejecutivo a los jubilados, pero deberíamos analizar y tratar de no cobrar un aumento en los meses de julio y agosto y después establecer un porcentaje de aumento a partir de ese tiempo, porque eso es lo que habíamos hecho el año pasado en una situación similar; si bien ahora no descarto que estamos peor, pero podríamos regular el porcentaje a partir de septiembre a diciembre”.



BENEFICIOS PRESENTADOS

POR EL DEM

Los beneficios propuestos por el Departamento Ejecutivo Municipal ante los concejales, en el marco del proyecto que impulsa una suba del 38% de la UCM a partir de julio, son los siguientes: El primer beneficio consiste en incrementar de 2 a 3 jubilaciones mínimas por grupo familiar para permitirles acceder a la exención total del pago de la Tasa a los jubilados y pensionados. Además, se incorporará otro beneficio para quienes no pueden acceder al recién mencionado, que consiste en un descuento del 35 % para quienes posean una jubilación mínima dentro del grupo familiar.

El tercer beneficio consiste en la renovación de las exenciones del DReI por los próximos de 6 meses a aquellas actividades que se vienen acompañando desde el inicio de la pandemia, entre las que podríamos mencionar a los gimnasios, clubes, locales gastronómicos, actividades culturales, entre otras.

Un cuarto beneficio se incorporará la exención al pago de la segunda cuota con vencimiento en el mes de setiembre 2021 de la tasa bromatológica, que atañe principalmente al sector gastronómico.

En tanto, la quinta medida es un plan especial de pagos para todas las deudas, especialmente para las generadas en pandemia, con importantes quitas de intereses punitorios y accesibles planes de financiación.