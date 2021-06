Duras críticas del diputado Negri

BUENOS AIRES, 28 (NA). - Mario Negri, el jefe del interbloque de Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados, sostuvo que el Gobierno nacional tuvo "mala praxis" durante el año pasado en la gestión de la pandemia y consideró que eso "se paga hoy".El radical cuestionó el acto que encabezó ayer el presidente Alberto Fernández para homenajear a las víctimas de coronavirus en el país, y se preguntó si no se enmarca en "un contexto de campaña política"."Mi preocupación es si esto es un acto en un contexto de campaña política o si el Gobierno ha tomado nota de la mala praxis que el año pasado se tuvo y que se paga hoy", expresó.Negri señaló que "como argentino" le "dolería" que el acto fuera "una puesta en escena y no un punto de inflexión para que el Gobierno cambie y desaceleremos la muerte"."La tragedia de la pandemia esta cargada de mala praxis, de incertidumbre y de un horizonte que no está despejado", lamentó el cordobés, que alertó que pronto el país acumulará 100.000 víctimas fatales por Covid-19, una cifra que "va a sonar como un estruendo".