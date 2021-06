Star+ anunció los contenidos argentinos que se podrán ver en la plataforma

BUENOS AIRES, 27 (Télam). - Adrián Suar, Carla Peterson, Celeste Cid, Darío Grandinetti, Ernesto Alterio, Eugenia “China” Suárez, Guillermo Francella, Leticia Siciliani, Benjamín Vicuña y Natalia Oreiro son algunos de los numerosos artistas que participarán de las diferentes series y películas de producción argentina y regional presentadas este jueves por la plataforma de streaming Star+, de Disney.

Star+ lanzará el próximo 31 de agosto y complementará la oferta "para toda la familia" de Disney+ con un catálogo orientado a un público más adulto y que incluirá, además de las ficciones, documentales y todos los eventos y programas en vivo de ESPN.

La compañía confirmó varios títulos creados en Latinoamérica que ya habían trascendido en los meses pasados y adelantó por primera vez muchos otros. Son un total de 66 producciones en distintas etapas de desarrollo entre los que se registra una marcada presencia tanto de artistas como de productores y realizadores argentinos.

"Nos unimos a las más prestigiosas productoras locales y ampliamos la presencia de talento de la región para crear historias de ficción y relatos de no ficción sobre temas y problemáticas propias de nuestra región. Así, en este momento, se encuentran en distintas etapas de realización 66 producciones originales en los principales mercados del territorio latino que, sumadas a las de Disney+ superan las 130 producciones en las que la compañía está trabajando actualmente”, explicó a través de un comunicado Diego Lerner, Presidente de The Walt Disney Company Latin America.

Entre las series argentinas más comentadas se encuentra “Santa Evita”, serie basada en la novela de Tomás Eloy Martínez, con producción ejecutiva de Salma Hayek, dirección del realizador colombiano Rodrigo García y del cineasta, actor, director teatral y guionista argentino Alejandro Maci. Coproducida por Non Stop y rodada en la Argentina, está protagonizada por Natalia Oreiro en el rol de Eva Perón, y un importante elenco que se completa con Ernesto Alterio, Darío Grandinetti y Diego Velázquez, y el actor español Francesc Orellá.

Otra serie dramática que trabaja la plataforma es "Limbo… hasta que lo decida", protagonizada por la española Clara Lago y los argentinos argentinos Mike Amigorena, Esteban Pérez, Enrique Piñeyro y Andrea Frigerio. Filmada entre Buenos Aires y Madrid y realizada por Pampa Films/Gloriamundi Producciones, sigue la historia de Sofía, una joven millonaria que parece tenerlo todo pero que, cuando muere su padre, debe regresar a su Buenos Aires natal y enfrentarse con un pesado legado que incluye el negocio familiar, la rivalidad con sus dos hermanos y el descubrimiento de una faceta desconocida de su padre.

Otra en desarrollo es la que lleva el título provisiorio "Diciembre 2001”, serie con Luis Luque, Ludovico Di Santo, Diego Cremonesi, Luis Machín, Jean Pierre Noher, Alejandra Flechner, Cecilia Rossetto, Manuel Callau, Jorge Suárez, Manuel Vicente y Vando Villamil, además de los uruguayos César Troncoso y Nicolás Furtado.

Inspirada en los acontecimientos de la Argentina durante diciembre de 2001, escrita por Mario Segade y realizada por Kapow basada en el libro "El palacio y la calle" del periodista Miguel Bonasso, revive paso a paso los hechos que se vivieron en la crisis económica que el país sufrió a fines de 2001 y que dejó a la Argentina y a su pueblo en la quiebra económica y social.

En el apartado de las comedias Argentina aportará "Los protectores", serie escrita y dirigida por Marcos Carnevale y protagonizada por Adrián Suar, Gustavo Bermúdez y el colombiano Andrés Parra, con participación de Gustavo Garzón y Laura Fernández. Realizada por Kapow y rodada en Buenos Aires, relata la historia de tres representantes de jugadores de fútbol, completamente distintos entre sí, quienes se ven obligados a asociarse para salvar sus negocios.

Entre las comedias dramáticas se suma "Terapia Alternativa", con Carla Peterson, la China Suárez y Benjamín Vicuña, además de Fernán Mirás, Julieta Cardinali y Gustavo Garzón. La serie realizada por Kapow relata la historia de Selva, una excéntrica y reconocida terapeuta de parejas que ve desafiada su forma de hacer análisis ante la llegada a su consultorio de Elías y Malena, una pareja de amantes que va en busca de ayuda para separarse.

También se verá "El encargado", protagonizada por Francella y creada por la dupla Mariano Cohn-Gastón Duprat. Realizada por Pegsa, narra en registro de comedia y humor las aventuras de Eliseo, el encargado de un edificio de clase alta. El elenco se completará con Adriana Aizenberg, Darío Barassi, Gabriel "Puma" Goity, Gastón Cocchiarale, Jorge D’Elía, Martín Seefeld, Moro Anghileri y Nicolás Vázquez.

Además se anunciaron "Planners", protagonizada por Celeste Cid y realizada por Pegsa, sobre una agencia de organización de eventos con la actuación de Guillermo Pfening, Leticia Siciliani y Gonzalo Valenzuela; y "Bellas Artes", creada por Andrés Duprat y desarrollada por su hermano Gastón y Mariano Cohn, ambientada en el mundo de los museos.

Entre las biopics, destacan "Coppola, el representante", también escrita por Cohn y Duprat, y dirigida por Ariel Winograd con realización de Pampa Films/Gloriamundi Producciones, que sigue la increíble y polémica vida de "Guillote"; y "Ringo", sobre el boxeador Oscar Bonavena, con protagónico de Jerónimo Giocondo Bosia.

Finalmente, Argentina tendrá también injerencia en el rubro de los docu-realities, con una nueva temporada de la serie de National Geographic "Bios. Vidas que marcaron la tuya", con episodios dedicados a Andrés Calamaro y Mercedes Sosa.