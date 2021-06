Haciéndole frente a la pandemia prosigue con la creación teatral

La inédita situación a la que nos sometió la pandemia paralizó o al menos estableció una pausa en la mayoría de las actividades; un elenco teatral rafaelino, el Grupo Alas, no se amilanó y puso el hombro con más trabajo.Bajo la conducción de Juan Carlos Ceja, un director teatral que lleva varias décadas en la especialidad, con estupenda repercusión entre el público local y de la región, decidió no bajar los brazos y con especial dedicación se ocupó de la preparación de trabajos actorales. En reciente entrevista nos hizo conocer un balance de 2020 y detalles de la propuesta 2021, respuestas que ofrecemos seguidamente.En el 2020 trabajamos varios meses y logramos estrenar la obra "Los derechos de la salud" de Florencio Sánchez.Las funciones fueron en el patio del Museo Histórico Municipal con el aporte de la Comisión Municipal para la Promoción de la Cultura.Logramos presentar un estreno en pleno desarrollo de la pandemia que fue preparado en el marco inédito, para nosotros, de la virtualidad.La continuidad y complejidad social del Covid hizo que quedaran pendientes algunas funciones que buscaremos cumplimentar en algún momento.Nuestro trabajo mereció muy buenas críticas en los medios, destacamos también las palabras del público que elogió el nivel artístico del grupo y el hecho de que facilitara ver teatro en la ciudad en circunstancias tan críticas.Desde abril estamos trabajando sobre un plan que consiste en continuar con el taller profundizando el aprendizaje que significó abordar la virtualidad y estructurar un espectáculo con una trama de varias historias.Nos estamos acercando al autor Chéjov, seleccionamos, analizamos y leemos parte de sus cuentos breves de los períodos que abarcan de 1880 a 1903.Consultados acerca si son los mismos actores o se sumó más gente detallaron que varias personas que asistieron a ver "Los derechos de la salud" nos manifestaron su interés de hacer teatro con Alas así que animados por ello hicimos algunas invitaciones y hoy somos 14 personas donde más allá del recorrido artístico personal, los acerca el entusiasmo de hacer teatro.El grupo está integrado por: Fabiana Becaría, Liliana Olivero, Viviana Racca, Ricardo Croce, Ana Colombo, Silvina Graglia, Alejandra Alvarez, Valentina Cañete, Maricel Trejo, Vanina Mendoza, Carolina Ceja, Oscar “Cacho” Godoy, Héctor Panighi, Diego Cazzaniga, César Maldonado y Armando Vanmeyris.Alas no tiene espacio propio de trabajo, pensamos que al igual que en otras oportunidades cuando el espectáculo lo exija saldremos en busca del lugar, por ahora en la virtualidad nomás.Respecto del año anterior cambiamos la aplicación para las reuniones, usábamos videollamadas por WhatsApp y este año nos conectamos con Meet.Organizamos un drive para guardar de manera ordenada el material que utilizamos en las jornadas (cuentos, obras de teatro, artículos, videos, etc)Trabajamos con diversidad de actividades, ejercicios de calentamiento y relajación, de expresión, trabajo con la voz, el rostro y el gesto, abordaje de la lectura, análisis crítico de textos teatrales, entre otras.El grupo está dividido en dos ”burbujas”, cada una con sus integrantes y horarios.Las lecturas y algunas temáticas específicas se dan en encuentros generales pautados que permiten la socialización e integración del grupo y el avance del plan de trabajo.Los actores que lo desean entran libremente a la burbuja par de sus otros compañeros.La presencialidad es una característica básica del teatro que en estos tiempos extrañan tanto los actores experimentados como los nuevos.Las miradas son diversas y propositivas, en este caso registramos dos que compendian de algún modo el sentir general.“El escenario, en estos momentos, vuela en la imaginación de cada uno, lo mismo que los movimientos que son de la cintura para arriba, muchaaaaa...voz y gestualidad. Cuando se pueda "parar la obra", comenzará el trabajo de ubicación en el espacio con los cuerpos en movimiento. Yo defino al teatro como un juego amoroso, que en definitiva es poner al niño de cada uno a avanzar con pasos de paloma hasta alcanzar el vuelo que conquiste al espectador.” (Liliana)“Después de muchos años de dirección teatral y clases de canto, sentí en mi interior la imperiosa necesidad de actuar nuevamente, de sentir ese “cosquilleo artístico”, tan característico del personaje a interpretar.Extrañaba actuar y formar parte de un elenco, por eso me comuniqué con Juan Carlos, al que admiro profundamente, y le manifesté mi decisión de participar de Alas. Compartir los ensayos aunque sea sólo virtualmente, no sólo nos aporta más aprendizaje, sino el acompañarnos en esta realidad cruda que estamos atravesando.” (Silvina)Estamos construyendo un espectáculo basado en la teatralización de cuentos breves del autor ruso Antón Chéjov.Nuestra atención estará puesta en el género de la comedia y en el rol de las mujeres en cada una de las historias.Nos gusta mucho Chéjov, en el año 2019 habíamos recurrido a él para hacer Antón pero no Pirulero que nos dio muchas satisfacciones.“La idea de hoy me hace recordar un trabajo de hace muchos años que se llamó Las mujeres manejan la calesita. Fue en 1990, era una obra de creación colectiva del Grupo de Teatro del Instituto del Profesorado.” (Juan Carlos Ceja)Creemos que la obra estará terminada en el mes de septiembre y a partir de allí se precisará la fecha de estreno así como el lugar.En esta oportunidad nuevamente vamos a solicitar la colaboración de la Comisión para la Promoción de la Cultura y la ofreceremos a la Municipalidad, como siempre lo hemos hecho, de manera gratuita, para que puedan ver la obra la mayor cantidad de personas posible.En el 2019 recorrimos una cantidad importante de barrios, esperamos poder hacer lo mismo con la nueva propuesta, por supuesto sin descartar las funciones de sala.