Somos la solución, dentro de la situación

Después de leer el decreto provincial, todo continua de la misma manera en nuestro sector. Nada, por lo pronto ha cambiado. En la confianza uno presumía algunas modificaciones favorables, pero esto no sucedió en la realidad concreta que, no deja de ser esperanzadora:Porque los gimnasios unidos tenemos intenciones de capacitarnos, de hecho, ya venimos haciéndolo y elevando nuestras pautas al municipio, reunidos en varias ocasiones con Luis Castellano, nuestro intendente, Ignacio Podio, nuestro sub secretario de deporte y, por intermedio de Alcides Calvo, hacer lo mismo a la provincia. Estas intenciones no son mas que evolucionar en la manera de enfrentar la problemática pensando primero en aprender a cómo actuar sobre un paciente que necesita de nuestros servicios y, simultáneamente actuar para que, de una vez por todas se entienda la solución que podemos ser, si solo pensamos en el frío y sus inconvenientes, y haciendo analogía de trabajo, al aire libre y dentro de un establecimiento todos los beneficios que podemos otorgar dentro de los gimnasios. Hoy gran parte de las familias acuden a las modalidades deportivas de un gimnasio, estamos agrupando deportistas, médicos, enfermeras, políticos, funcionarios, constructores, ingenieros, contadores, abogados, comerciantes... Y, en la charla intima, todos coincidimos de la importancia de la actividad física y los gimnasios en particular, entre lo mas escuchado se recopila, lo necesito porque vivo viajando, estoy sentado mucho tiempo, es mi cable a tierra, me desenchufo de los problemas cotidianos, es mi escape, NO PUEDO VIVIR SIN PODER ENTRENAR, ES MI VIDA, YA LO VIVIMOS (estar sin ir al gimnasio por tres meses el año pasado y en este 21, fueron dos de cese) Y CASI ME MUERO. Y podemos disparar esta realidad para cualquier arista, declamar formas y conceptos, pero la realidad cierta, y sincera es la gran ayuda psicológica que aporta el deporte en general, sumado, por supuesto a todos las importancias físicas y fisiológicas que tiene.Pensemos en la mocedad de los adolescentes, no tienen salidas, no tienen boliches, no tienen clubes, NO TIENEN GIMNASIO, no tienen un estudio bien logrado, no tienen encuentros necesarios, NO TIENEN… ¿vida?Este ejemplo puede ser fiel a cualquier edad, trabajo, gustos, hobbies, sexo y CLASE SOCIAL.ESTO ES UNION. Todos sufrimos. La diferencia cabal es la situación de cada uno. La única consigna que encuentro, ¿si unidos trabajamos todos para ofrecer soluciones a las situaciones ya conocidas?Y…, perdonen la redundancia, solo quiero aclarar: Situaciones difíciles hay muchas, pero esta la sufrimos todos. Nuestro sector está demostrando que somos una de las soluciones y lejos estamos de ser el problema, ¡faltan estadísticas oficiales, faltan ensayos para tener en cuenta!, puede ser. Pero nadie me sacará de la cabeza que somos parte de la solución, ya demostrada, y con creces. Esta es la situación.