Unión juega en Chaco

Por la novena fecha del Federal A, zona B, Unión de Sunchales visitará este domingo a Chaco For Ever. El partido se disputará a partir de las 15.30 en Resistencia, con el arbitraje del tucumano Luis Lobo Medina.Los dirigidos por el “Chino” Tosetto vienen de caer en su estadio frente a Central Norte de Salta por 1 a 0 y en la semana tuvieron la mala noticia que el volante Mauro Ponce de León sufrió rotura de meniscos en una de sus rodillas, siendo intervenido quirúrgicamente y con una recuperación de alrededor de un mes. El plantel de 18 jugadores que viajó a Resistencia es el siguiente; Joaquín Aylagas; Leonardo Torres; Francisco Filipe; Matías Rojo; Tomás Attis; Agustín Alberione; Daniel Abello; Nicolás Canavesio; Gian Franco Baier; Tomás Federico; Jonatan Paiz; Ricardo Villar; Diego López; Gonzalo Schonfeld; Jonatan Medina; Adrián Rodríguez; Santino Gaido; y Cristian Sánchez.Chaco For Ever viene de ganar por 1 a 0 Defensores de Villa Ramallo de visitante y se encuentra a dos puntos del puntero Racing de Córdoba. La fecha comenzó este sábado con la victoria de Gimnasia y Tiro de Salta, como visitante, por 3 a 1 ante Boca Unidos, con 2 goles de Carrasco y el restante de Chaves, descontando Luna para los correntinos.La jornada se completa hoy con: 15 hs. Douglas Haig – Sportivo Belgrano; Gimnasia (CdU) – Defensores de Pronunciamiento; Racing (C) – Defensores de Belgrano (VR); 15.30 Central Norte – Crucero del Norte y 16 Sportivo (LP) – Sarmiento (R). Libre: Juventud de Gualeguaychú.