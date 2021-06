La “Crema”, ante Independiente Rivadavia, quiere cortar su peor racha de la temporada

Atlético de Rafaela, que perdió en sus últimas tres presentaciones y totaliza cinco compromisos sin ganar tomando en cuenta lo jugado antes del parate de casi un mes por las restricciones ante la pandemia, recibirá a Independiente Rivadavia de Mendoza, en Alberdi, en uno de los encuentros que este domingo le darán inicio a la fecha 14 de la Primera Nacional.El cotejo se jugará en el estadio Monumental, desde las 15.00hs y tendrá el arbitraje de José Carreras. Se podrá ver en el streaming de TyC Sports Play.La Crema no logra encontrar el rumbo y si bien en el último compromiso, mejoró su producción, aún sigue sin aprobar. Viene de perder 2-1 con Barracas Central, con un final polémico ante el penal que Ceballos no le quiso dar ante una clarísima mano de un defensor dentro del área. Antes, perdió 1-0 vs Instituto y Gimnasia de Jujuy. Previo, igualó 2-2 con Tristán Suárez, y algo más allá en el tiempo cayó 1-0 en Caballito con Ferro.El equipo conducido por Walter Otta no levanta, no termina de despegar y fecha que pasa se hunde en la tabla de posiciones de esta zona B que tiene como líder a Güemes de Santiago del Estero, con 24 puntos, seguido por Independiente Rivadavia con 22. Atlético suma 14 y se ubica en la posición 13ª de la tabla (sobre 18 equipos).Con respecto al once titular, si se tiene en cuenta el último encuentro, el DT deberá realizar una modificación obligada ante la expulsión de Roque Ramírez. En su lugar ingresará Brian Calderara. Luego del entrenamiento de ayer se confirmaron los convocados y el que no aparece es Marcos Giménez, en principios con alguna molestia física de la cual no se pudo recuperar del último compromiso con Barracas. El que tampoco ingresa entre los 20 convocados es Germán Lesman, quien venía entrando en la convocatoria habitualmente.Atlético e Independiente Rivadavia se enfrentaron en 15 oportunidades, siempre en la principal categoría de ascenso de nuestro país. Los mendocinos lideran el historial de encuentros con 7 triunfos (2 en el Monumental), mientras que los rafaelinos apenas le pudieron ganar en 3 ocasiones. Las otras 5 repartieron puntos.Lo bueno, entre estos datos sólo estadísticos, es que esos triunfos de la ‘Crema’ fueron todos en Alberdi. Nacional B 99/00 por 3 a 2 (Raúl Alberto González x 2 y Ale Castro), Nacional B 07/08 por 4 a 0 (Daniel Bazán Vera x 2, Jonathan Belforte y Cristian Zárate) y Nacional B 08/09 por 2 a 0 (Fabricio Fontanini y Fernando Zampedri).En la jornada de ayer AFA informó que el línea Matías Bianchi no vendrá a Rafaela para el encuentro entre Atlético vs Independiente Rivadavia tras dar positivo de coronavirus. En su reemplazó acompañará como asistente Nº 2 de Carreras, Gerardo Lencina.Gimnasia (Mza.) 26, puntos; Tigre 24; Atlanta 24; San Martín (T) 20; Alte. Brown 20; Quilmes 18; Agropecuario 18; Alvarado 17; Riestra 15; Belgrano 15; Mitre (SdE) 15; Chacarita 15; Estudiantes (RC) 14; Dep. Maipú 13; Temperley 13; Estudiantes (BA) 10; Chicago 6.Güemes (SdE) 24, puntos; Independiente Rivadavia 22; Def. de Belgrano 20; Gimnasia (J) 19; Brown (A) 19; Ferro 19; All Boys 18; Barracas Central 18; Dep. Morón 18; Instituto 15; San Telmo 15; Atlético de Rafaela 14; Tristán Suárez 14; Almagro 14; San Martín (SJ) 13; Villa Dálmine 11; Brown (PM) 10.13.10hs (tv) Chacarita vs Tigre (Pablo Echavarría). Lunes 28/06: 15hs Dep. Riestra vs Estudiantes (RC), 15.05hs (tv) Chicago vs Quilmes, 16hs San Martín (T) vs Dep. Maipú (Mza).11hs Brown (PM) vs Barracas Central (Pablo Dovalo), 14hs Villa Dálmine vs Tristán Suárez (César Ceballo), 14hs San Telmo vs Ferro Carril Oeste (Julio Barraza), 15hs Atlético de Rafaela vs Independiente Rivadavia (José Carreras), 15hs Santamarina de Tandil vs Güemes (SdE) (Emanuel Ejarque), 15hs Almagro vs All Boys (Bruno Bocca).Nahuel Pezzini; Cristian Chimino, Cristian González, Fernando Piñero y Calderara; Ayrton Portillo, Facundo Soloa, Federico Recalde o Jorge Molina y Juan Cruz Esquivel; Alex Luna; Claudio Bieler.Pedro Bravo, Juan Flores, Pedro Bravo, Gonzalo Alassia, Enzo Avaro, Molina o Recalde, Guillermo Funes, Darío Rostagno y Gino Albertengo.Walter Otta.Emmanuel Cirricione; Luciano Sánchez, Alejandro Rébola, Renzo Malanca y Leonel Ferroni; Sebastián Navarro, Facundo Fabello, Daniel Imperiale, Pablo Palacio o Diego Cardozo; Matías Quiroga y Leandro Berti.Diego Atencio, Franco Godoy, Paolo Impini, Enzo Suraci, Félix Benega, Sebastian Mayorga, Lautaro Disanto, Ramiro Maldonado, Mauricio Sperdutti.Gabriel Gómez.Monumental.José Carreras.Maximiliano Castelli y Gerardo Lencina.Darío Sandoval.15.00TyC Sports PlayColón FM 91.3 / Universidad FM 97.3 / ADN FM 97.9 / Bella Italia FM 107.9 / El Espectador FM 100.1 / LT28 AM 1470 – FM 96.5