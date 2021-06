5 Años y medio de prisión por robos a mano armada

Un hombre de 28 años identificado como Jonatan Emanuel Roldán fue condenado a cinco años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo por haber cometido delitos contra la propiedad en Rafaela.Así lo dispuso el juez Javier Bottero en un juicio en el que se abreviaron los procedimientos que se desarrolló en los tribunales rafaelinos.El fiscal Guillermo Loyola estuvo a cargo de la investigación e informó que “Roldán asumió su responsabilidad penal por cuatro hechos que le atribuimos desde la Fiscalía”. Además, señaló que “al calcular el monto de la pena se consideró que el hombre cuenta con dos antecedentes penales condenatorios ya cumplidos”.El fiscal Loyola indicó que “los hechos delictivos que investigamos sucedieron entre los últimos meses de 2019 y los primeros de 2020”. Expuso que “en dos oportunidades, el condenado actuó solo y, en otras dos, fue coautor de los ilícitos”.Afirmó que “minutos antes de las 23:00 del viernes 20 de septiembre de 2019, Roldán cometió un robo mientras circulaba en bicicleta junto con una mujer”.“En inmediaciones de las calles Jauretche y Falucho, el hombre sorprendió a un peatón, hizo ademanes para demostrar que tenía un arma de fuego y lo amenazó con dispararle en la pierna si no le entregaba un teléfono celular”, relató. “Ante la intimidación, la víctima hizo lo solicitado y los atacantes huyeron del lugar”, explicó.Loyola mencionó que “meses después, el miércoles 5 de febrero del año pasado alrededor de las 16:00,Narró que “el menor de edad utilizó un arma de fuego para amedrentar a una empleada y a una clienta del local”, y dijo que “en ese marco, Roldán tomó 2.000 pesos que estaban en la caja registradora, un teléfono celular y una billetera que contenía 100 pesos y documentación personal”. Añadió que “luego escaparon con los elementos sustraídos”.En cuanto a los otros hechos ilícitos, el fiscal mencionó que “el sábado 22 de febrero de 2020 pasadas las 21:00, Roldán se trasladó en un remís y, al arribar a destino, se negó a abonar el servicio brindado”. Según agregó, “tras sustraer un teléfono celular,Por otro lado, “el miércoles 4 de marzo, alrededor de las 20:30,manifestó. “En ese marco, se apoderó ilegítimamente de 13.000 pesos y huyó del negocio”, añadió Loyola.El hombre de 28 años fue condenado como coautor de robo simple y de robo calificado (por el uso de arma de fuego, cuya aptitud para el disparo no pudo ser acreditada y por haber sido cometido con la intervención de un menor de edad); y como autor de robo calificado (por el empleo de arma de fuego, cuya aptitud para el disparo no logró acreditarse).De acuerdo con lo que subrayó el funcionario del MPA, “la Defensa de Roldán aceptó la calificación legal propuesta, la pena de cumplimiento efectivo y la decisión de abreviar los procedimientos del juicio”. Por otra parte, el fiscal aseguró que “las víctimas fueron notificadas y expresaron su conformidad con lo resuelto”.