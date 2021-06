Mel Bag Rafaela: rendirse jamás

“A veces las cosas no salen como uno quisiera, pero siempre son como deben ser”, esta frase es ideal para comenzar a hablar de la emprendedora que presentamos hoy. Se trata de Melani Torreano, una joven rafaelina de 27 años.En el año 2017 a Melani la despiden de su trabajo, en ese momento tomó una decisión, terminar su carrera universitaria. Melani durante un tiempo trabajaba y estudiaba a la vez.“Trabajaba 9 horas por día, y luego cursaba 4 horas, por lo que me atrasé un poco en mi carrera. Se puede trabajar y estudiar, solo requiere poner esfuerzo doble”, comenta la emprendedora.En 2018 para finalizar la carrera de Licenciatura en Organización Industrial debe realizar una tesis final. Al respecto Melani cuenta, “consiste en realizar una empresa y/o proyecto desde cero preparando todos los estudios que intervienen a la hora de llevar a cabo la implementación de una empresa”, y agrega “elegí que mi tesis sea una fábrica de bolsas big bag”.Las bolsas big bag conocidas también como bolsones de rafia, son envases grandes que normalmente utilizan los corralones para el almacenamiento de arena y piedras, sin embargo, debido a su gran resistencia son útiles para almacenar, mantener y transportar cualquier producto a granel.“A medida que fue transcurriendo el tiempo y la investigación del tema me di cuenta que era una buena idea de negocio para implementar y llevar a cabo. Así que una vez finalizada la tesis y luego de recibirme me puse en campaña con ello”, recuerda la joven.La primera tarea que realizó fue buscar financiamiento para montar su fábrica, es por ello que analizó opciones tanto nacionales como provinciales. Así fue que se decidió por solicitar una línea de crédito que brinda la Nación llamado Crédito Mujeres, destinado a mujeres emprendedoras. Otro factor no menor era el espacio físico.“Una noche mi amiga Janise Lamas ve un local en alquiler, y automáticamente me envió un mensaje, y al día siguiente fuimos a verlo. Hablé con el dueño, le expliqué que estaba tramitando un crédito y que la idea era empezar en mayo de ese mismo año”, cuenta Melani. Todo ello sucedió en febrero de 2020, pero Melani no contaba con el inicio de la pandemia, por lo que sus planes volvieron a cambiar.En agosto aún el crédito solicitado no había salido, pero aun así alquiló el local que había reservado de palabra ante la posibilidad de perderlo, ya que el dueño contaba con otras personas interesados en el mismo. Luego, dio inicio a los trámites en AFIP para ser monotributista. Posteriormente accedió al crédito que brindaba AFIP para los monotributistas para cubrir el costo de los alquileres.En octubre del 2020 el crédito ya era un hecho, y comenzó a comprar todos los equipos necesarios para la actividad, sobre ello manifestó “no es nada fácil conseguir las máquinas, menos en un rubro donde todo cotiza en dólares. Pero tengo la suerte de contar con el apoyo de mucha gente, por ejemplo, conseguí una impresora que reformamos y arreglamos junto a la metalúrgica GR de Gabriel Raineri, mi primo.”Para noviembre ya contaba con la habilitación municipal, y nuevamente debía volver a modificar lo proyectado. “Por todo lo que pasaba a nivel mundial, había escasez de materia prima en el mercado, y nadie me vendía si no era responsable inscripto, por lo que debí dejar de ser monotributista, a pesar de que esto implicaba más costos tuve que tomar esa decisión”, dice Melani.Luego de haber preparado y puesto en condiciones toda la maquinaria había llegado el momento de inaugurar. El 8 de enero del corriente año abre sus puertas Mel Bag Rafaela. “Recuerdo que la noche anterior a ese día estuvimos terminando junto a mi primo Gabriel Raineri y mi cuñado Mariano Quiroz la máquina para cortes. Terminamos a las 3 de la mañana y a las 6 ya estaba despierta para tener listo todo”, manifiesta.Melani arrancó esta nueva etapa junto a todos los que la acompañaron y apoyaron en el desarrollo de su negocio. “Inaugurar rodeada de todos los que se alegran por tus logros y te empujan e incentivan a no bajar los brazos, es una fortuna. Allí estaban, ese día, mis padres Gabriela Zamora y Marcelo Torreano, ambos mis pilares y ejemplos, mis hermanas Gisela y Eloisa. Además, estuvieron presentes mi segunda mamá y tía Ana María, mis tías Graciela y Silvina, las tres me ayudaron en la implementación de la fábrica. Asimismo, ese día celebraron conmigo el resto de mis familiares y mis amigas."Hoy la emprendedora elabora bolsas de gran calidad, de excelentes terminaciones y de alta resistencia, soportan entre 1000 y 1500 kilos aproximadamente. Por otra parte, sus cuatro eslingas o manijas son lo suficientemente resistentes para ser elevadas por un autoelevador, pala mecánica, entre otras herramientas sin romperse ni desfondarse. Son sus clientes no solo corralones sino también consumidores finales. Mel Bag Rafaela brinda la posibilidad, además, de personalizar las bolsas big bag.Es oportuno destacar que Melani contó con el apoyo de empresarios de la ciudad. “Rafaela es una ciudad con un gran desarrollo industrial y la verdad que estoy gratamente sorprendida de la generosidad que hay por parte de otras empresas hacia alguien que recién arranca. Conté con el apoyo de Daniel Parmit de Polidab, Diego Airasca de ADM, Mario Palmieri de Transformadores Palmieri y Jose Astudillo de JMA Ingeniería”, dijo y añadió, “es oportuno mencionar a otras personas que me han ayudado desinteradamente, como mi padrino Jorge Sastre quien me contactó con algunos corralones, y mi amiga Micaela Burguener quien me capacitó en costura, gracias a ella mis productos tienen muy buena terminación”.Finalmente, Melani concluyó así: “queda un largo camino, pero como me dijo una gran persona, fracasos va a ver siempre, lo que no puede haber es frustración, hay que levantarse, sacudirse y seguir. El comienzo no es fácil, más de una vez me entristecí, pero eso no me detuvo. Sigo apostando por mis sueños, además mi mamá y mi papá no me dejan rendirme jamás”.CONTACTOMel Bag RafaelaDirección: Av. Zóbboli 486Instagram: @melbagrafaelaTeléfono: 3492 316952