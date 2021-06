“Este regreso a la presencialidad representa igualdad de oportunidades”

Este lunes se concreta en la ciudad el tan ansiado regreso a la presencialidad en todos los niveles educativos, inicial, primario y secundario, significando en este marco, una respuesta a la sociedad que lo estaba demandando.Respecto al retorno a las aulas de más alumnos, la secretaria de Educación local, Mariana Andereggen, manifestó: “Esta noticia representa mucho más que la vuelta de los chicos a la escuela y retomar ese vínculo cara cara que todos consideramos tan necesario, pero que estábamos esperando que las condiciones sanitarias sean las adecuadas; que estemos en condiciones de tener esta posibilidad de esta apertura, implica que toda la comunidad está trabajando, están cuidándose, están respetando las medidas que se tratan de poner. Además se está vacunando a un ritmo alto, eso hace bajar los números y hace que la presencialidad sea posible, con lo cual, es una alegría y una luz de esperanza de que estamos en el buen camino en relación a los sanitario y eso no puede más que celebrarse”.“Esta vuelta a la presencialidad para todos los que trabajamos en educación, sabemos que impacta positivamente, igualando oportunidades. Desde el municipio estuvimos ahí tratando de salvar esas desigualdades en relación a la conectividad, a las posibilidades de tener un adulto o alguien de la familia que acompañe en esa educación a distancia que nos obligaba este contexto. La vuelta de los chicos a las escuelas también significa eso, significa un acceso más igualitario al sistema educativo”, expresó la funcionaria.La secretaria de Educación, comentó que “con los programas municipales de acompañamiento nunca nos hemos detenido, hubo acompañamiento sobre todo con los estudiantes de secundaria que siguieron de forma virtual y con los más chicos se continuó en un sistema que llamamos de consultorio, en donde había un docente con uno o dos alumnos con todos los protocolos posibles; en esos encuentros breves presenciales se trataba de poner al día, de acercar el material; de ayudarles en un espacio con conectividad a descargar lo que llegaba desde la escuela, imprimirlo, ordenarles lo que tenían que hacer, ayudarles a resolverlo o dar material extra si había que investigar o hacer algo de eso”.“No vamos a bajar los brazos, sabemos que los chicos que estamos atendiendo, que son los beneficiarios de nuestros programas van a seguir necesitando nuestro acompañamiento, pero ya lo vamos a hacer en otro marco, a la par del acompañamiento que van hacer los docentes desde las aulas”, contó.APOYO INSTITUCIONALMariana Andereggen, compartió además el trabajo que desde su secretaría vienen llevando adelante con las instituciones educativas rafaelinas y dijo: “Venimos trabajando hace mucho, desde hace un año o más a la par con la Regional, para que todos los edificios escolares de Rafaela estén adaptados en cuanto lo que sea posibilidades de higiene, de lavado de manos, de ventilación cruzada, de impermeabilizar superficies para que su higiene sea óptima. Una vez que estuvo cubierto eso también acompañamos con el FAE, la incorporación de más tecnología, de mejores redes de internet dentro de las escuelas, de más computadoras, impresoras”.La funcionaria municipal, manifestó que por haber trabajado con previsibilidad y sostenidamente, “ahora estamos tranquilos por esa buena articulación que se está haciendo con provincia, para optimizar los recursos que llegan directamente por la Regional a través del Ministerio de Educación, algunos aportes nacionales que también has llegado para construcción y remodelación total de baños, por ejemplo, y lo nuestro qué son los aportes de FAE”.CONTROLES ENINGRESOS Y SALIDASAcerca del regreso a las aulas del nivel primario y secundario, que se dará a partir de mañana, Andereggen comentó que “esta semana van a volver a estar acompañando el ingreso y salida de los chicos, quienes habitualmente hacían esa tarea, ordenando el tránsito y que es el personal de Protección Vial y Comunitaria, con los integrantes de Defensa Civil. También nos hemos comunicado con las con las escuelas y con algunas cooperadoras, sugiriéndoles la posibilidad de sumar padres y madres o familiares y voluntarios, que ayuden a ordenar en las veredas de la escuela este momento. Hacia el interior los directivos, docentes y los asistentes escolares, hacen todo el esfuerzo por mantener el protocolo, pero algunas veces lo que hemos visto, es que en el afán de buscar a los chicos y en el apuro de ese momento, no siempre se respeta el distanciamiento, el uso correcto del barbijo, por eso pedimos colaboración", concluyó.