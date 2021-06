Mirabella inauguró en Rosario la sede de Hacemos Santa Fe

El senador nacional Roberto Mirabella inauguró la primera sede en la ciudad de Rosario de Hacemos Santa Fe, espacio que se identifica con el liderazgo del Gobernador Omar Perotti, y luego encabezó una charla virtual con el guionista y escritor Pedro Saborido donde analizaron los desafíos a nivel provincial y nacional. Desde allí, el legislador remarcó que "nosotros estamos permanentemente pensando en hacer cosas y solucionar problemas".

En ese sentido, durante la videoconferencia en la que también participó la Directora Provincial de Protección contra las Violencias, Ornella Grossi, y que fue seguida en vivo por militantes y referentes territoriales de toda la Provincia a través de las redes sociales del espacio, Mirabella sostuvo que "los que nos antecedían estaban muy preocupados todos los días por lo que salía en los medios y su primera función de la mañana era ver qué había salido en la tapa de los diarios". En cambio, aseveró que "nosotros arrancamos la mañana con 30 problemas que tenemos que resolver, no con lo que están diciendo los medios de comunicación".

A continuación, resaltó que desde el inicio de la gestión de Omar Perotti "hubo que recomponer la caja porque agarramos una provincia fundida; de 18 meses, 15 llevamos en Pandemia, hubo que hacer una inversión multimillonaria porque la Pandemia visibilizó la fragilidad del sistema de salud y triplicamos las camas de terapia intensiva con respirador; construimos 3 hospitales modulares en tiempo récord; hicimos inversiones millonarias y además estamos llevando un plan de vacunación que llevamos más de un millón y medio de personas vacunadas; pusimos en marcha un plan de inversión pública fenomenal, y pusimos en marcha el boleto educativo gratuito que era una demanda de derechos histórica".

Por ello, el legislador nacional sostuvo que justamente "nosotros le pusimos un nombre al espacio que es Hacemos Santa Fe porque para el Peronismo la política es acción, es transformación" y recordó que "Perón decía que mejor que decir es hacer y mejor que prometer es realizar". Señaló, en ese sentido, que "lo que hacemos nos define, los hechos hablan por nosotros. Yo me formé desde joven en la gestión local y esa formación desde la gestión implicó que decíamos lo que íbamos haciendo, íbamos construyendo en función de nuestra práctica política en la gestión".

Por otro lado, Roberto Mirabella expresó la importancia del "proceso político en Santa Fe y del Frente de Todos" y remarcó que "nos costó mucho transitar un proceso de construcción política, para volver a gobernar la Provincia". "Aprendimos a construir un frente diverso, conviviendo en el mismo camino, transitando juntos", subrayó a continuación y añadió que "lo que estamos haciendo en Santa Fe es parte de una construcción con nuestra propia identidad, con un profundo sentido federal, creyendo en la autonomía de Santa Fe pero aportando y sabiendo que somos parte constitutiva y aportando a un proyecto nacional y popular".

En otro tramo de su exposición, el legislador nacional planteó la necesidad de "lograr acuerdos con los otros sectores de la política" y en esa línea sostuvo que "acá los republicanos hablan mucho del consenso" pero señaló "la democracia se nutre basa en el disenso y sobre la base de eso tenemos que construir acuerdos. Tenemos que lograr una madurez política como logramos en el Peronismo para lograr acuerdos que nos permitan avanzar en algunas cuestiones trascendentales y estratégicas ".

No obstante, manifestó que "Los que se dicen republicanos cuando la mayoría popular se expresa y no la quieren aceptar". "Nosotros cuando se vota y se expresa una mayoría la aceptamos", sumó.

En tanto, el guionista y escritor Pedro Saborido hizo mención a la diversidad dentro del Peronismo y a la construcción del movimiento con identidad local. Al respecto, señaló "la virtud de entender cada territorio, cada necesidad y cada habitante" del Peronismo y subrayó que "cuando hablamos de territorio estamos hablando de gente". "Entonces es entender las propias características del lugar y no ensambles doctrinarios", sumó.

Además, Saborido exhortó a entender que "la construcción es por un país donde pasó el Macrismo y no por donde no estuvo". "No es que hubo una pausa donde no ocurrió nada; hubo una pausa donde la Argentina se endeudó en miles de millones de dólares, el Estado se destruyó, pasaron muchas cosas y sumemosle la Pandemia", manifestó.

Por ello, Saborido consideró que "estamos aprendiendo a tener un equilibrio adentro y un equilibrio afuera". En ese marco, sostuvo que "estamos aprendiendo a tener disidencias. Pero seguimos juntos. Y lo que tenemos que seguir aprendiendo es que podemos disentir pero seguimos todos juntos".

Por su parte, la Directora Provincial de Protección contra las Violencias, Ornella Grossi, afirmó que "estamos transitando una nueva etapa política en la Provincia de Santa Fe con un frente político liderado por Omar Perotti y en ese sentido como parte de la militancia y como militante que somos los compañeros y compañeras sentimos la necesidad de contar con un espacio donde poder debatir, donde poder intercambiar ideas, acerca de qué futuro queremos para nuestra Provincia.

Además explicó que "esta Casa es un espacio donde vamos a congregarnos todas aquellas y todos aquellos que trabajamos diariamente para cambiar el futuro de esta ciudad de Rosario y de la Provincia de Santa Fe"

La videoconferencia junto a Saborido fue el inicio de un ciclo de charlas sobre la política provincial y nacional que el espacio impulsará en forma remota.

La sede de Hacemos Santa Fe en Rosario es la primera que el espacio inaugura en la Provincia y está emplazada en Balcarce 361.