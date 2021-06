Boomerang de carteleras

NIÑOS AL FRENTE:

¡Hola amigos! Desde mi primera infancia consumo cine y siempre fue un valor agregado para mí que los protagonistas de lo que miraba sean niños por el nivel de identificación que podía llegar a sentir con lo que les sucedía a los personajes. Se hacen contenidos de todo tipo con infantes o pre adolescentes a la cabeza, y los géneros y temas que se abordan cada vez son más diversos, serios. En esta ocasión elijo series y pelis que me impactaron positivamente en el tiempo reciente, y al mismo tiempo incluyo un par de clásicos que de muy pequeño quedaron en mi memoria y siguen estando vigentes por lo que me transmitieron. ¡A disfrutarlas!

SERIES:

SWEETTOOTH (2021, DRAMA, FANTASÍA, COMIC, ESTADOS UNIDOS) 1 TEMPORADA, 8 CAPÍTULOS ATP NETFLIX/STREMIO

Si vemos por arriba esta propuesta y nos encontramos con niños mutantes mitad humano mitad animal, tal vez podamos pensar en algo muy infantil o no tan interesante para adultos. Recomiendo que te sientes solo o en familia, y veas lo que esta serie basada en cómics DC tiene para ofrecerte. Me enganchó desde un primer momento la parte dramática. Aparte está muy bien lograda desde el punto de vista de efectos y montaje y si agregamos que la producción está a cargo de Robert Downey JR, creo que tenemos más de una excusa para sumergirnos en este mundo de fantasía, pero también muy identificable con los tiempos y funciona claramente, porque entretiene y te invita siempre a ver el capítulo siguiente. Gus es el personaje principal, un niño de 11 años que debe enfrentar solo una realidad durísima en un mundo post apocalipsis pandémica. A medida que pasan los capítulos va recorriendo un camino que lo acerca y al mismo tiempo aleja de personas, situaciones y aventuras inesperadas.

LOCKE AND KEY (2020, AVENTURA, FANTASIA, ESTADOS UNIDOS) 1 TEMPORADA, 10 CAPITULOS ATP NETFLIX/STREMIO

Hermosa serie basada también en una historieta. Respaldada por muy buenos efectos especiales, nos cuenta la vida de tres hermanos después de la muerte de su padre. Esto significa el regreso a una ancestral casa para vivir experiencias sobrenaturales y terroríficas, pero al mismo tiempo llenas de magia y secretos que deberán ir descubriendo. Comienzan entonces una búsqueda de respuestas a lo que va sucediendo y aparecen unas llaves muy peculiares que les van dando acceso a ese mundo desconocido y atrapante. El problema se manifiesta de verdad, cuando se dan cuenta que una entidad maligna y demoníaca va detrás de las llaves y no va a descansar hasta lograr su cometido. Por ahora tenemos una sola temporada disponible, pero hay dos más en camino. La fórmula funciona con niños de diferentes edades interactuando y congeniando, atrae y es para dejarse encantar, no solo por lo visual sino también por el argumento que cumple expectativas de chicos y grandes. Ideal para despejar un poco la cabeza y dejarse llevar.

PELÍCULAS:

RADIO FLYER, VUELO A LA LIBERTAD (1992, DRAMA, AVENTURA, ESTADOS UNIDOS) 114 minutos. HBO MAX/STREMIO/ON DEMAND

Excelente mirada de una vida difícil desde la óptica de dos pequeños hermanos. Narrada por el genio de Tom Hanks, podemos ver como estos niños deben adaptarse a una nueva realidad al ser abandonados por su padre. Se mudan con su mamá a otra ciudad y se van a vivir a la casa del nuevo novio de ella. Todo parece ir bien hasta que su nuevo padrastro muestra su peor cara. Es un alcohólico violento que descarga su furia golpeando al menor de los chicos, Bobby (Joseph Mazzello, el nene de Jurassic Park). Su hermano mayor, Mike (Elijah Wood, Frodo del Señor de los Anillos) no sabe cómo proteger a su hermanito de esta injusticia. Por si fuera poco, su madre no sabe nada porque no se animan a comentarle sobre el abuso debido al terror que genera "El Rey" (así se hace llamar el nefasto padre sustituto que les tocó). Aquí es donde comienzan una aventura y un plan para liberar a Bobby de este aberrante momento. Entonces, se ponen a construir un aparato volador a partir de una carretilla de juegos. Podemos ver como se puede hacer una película combinando fantasía con el delicado tema de la violencia infantil. ¿Podrá Bobby escapar de las garras de su temible padrastro? Mírala, es una historia sin tiempo, podría haberse estrenado hoy y seguiría siendo actual y de vanguardia por la audacia de su relato.

MI VIDA COMO HIJO (1993, DRAMA, BASADOS EN LIBROS, ESTADOS UNIDOS) 115 minutos. WARNERTV/STREMIO/ON DEMAND

He mirado esta peli tantas veces como he podido. Leo DiCaprio ya comenzaba a demostrar que era un actor en serio. Robert De Niro interpreta su papel de una manera notable como siempre, con su sello personal, pero es creíble

y realista. Si no viste este clásico, nunca es tarde. Un elenco de renombre para un drama que entretiene desde el primer minuto y la temática social de la época es muy atractiva. Estamos a fines de los cincuenta en Estados Unidos, pleno apogeo de los jóvenes rebeldes sin causa y sin rumbo, y ese es el rol que cumple Di Caprio a través de su personaje Toby, un jovencito de 13 años que, junto a su madre, se mudan al noroeste del país a vivir con la familia de la nueva pareja de su madre, un hombre muy tradicional de mediana edad llamado Dwight. La trama tiene tintes similares a la de Radio Flyer, pero en este caso vemos aspectos diferentes de relaciones violentas generadas por circunstancias puntuales. Acá chocan fuerzas, formas de pensar e ideales, lo cual hace que en todo momento estemos evaluando las actitudes de los personajes y esperando un desenlace que rompa las tensiones de una buena vez. Otra recomendación atemporal, nunca pasan de moda este tipo de contenidos. Otra imperdible a mi modo de ver y con más razón si tenemos en cuenta que fue inspirada en las memorias de vida del escritor Tobías Wolff.

JOJO RABBITT (2019, COMEDIA, SÁTIRA, BÉLICA, ESTADOS UNIDOS) 108 minutos. STREMIO/ON DEMAND.

Aquí les dejo algo más nuevo para recomendar, pero en la misma categoría de imprescindibles sea cual sea tu gusto cinéfilo. Enorme trabajo de Taika Waititi, adaptando una novela best seller, dirigiendo y actuando de Adolf Hitler para esta emocional comedia dramática que sabe cómo sacarte una sonrisa en el medio del holocausto causado por los Nazis. "Jojo" Betzler, es nuestro protagonista, un niño de diez años que forma parte de las Juventudes hitlerianas y su sentimiento nacionalsocialista es fuertísimo, Cuando descubre que su madre (Scarlett Johansson) está escondiendo a una joven judía (Thomasin McKenzie) en su casa comienzan las cuestiones en su vida. Sus creencias sufren un grave atentado y empieza a preguntarse si está haciendo lo correcto. Todo esto acompañado de su amigo imaginario, una versión caricaturesca y bizarra de Adolf Hitler (Taika Waititi). Necesitamos saber un poco de historia de la segunda guerra mundial para valorar aún más la manera de narrar los hechos. A mi gusto es una pequeña obra de arte y al mismo tiempo una declaración de principios de todos los que hicieron posible esta maravilla. Sobresaliente, ambigua, tierna y fuerte. Déjate encantar por lo que ves y vas a reír y tal vez llorar en simultáneo.