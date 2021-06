Atlético gestiona las visitas del Turismo y el Turismo Carretera

Después de un 2020 marcado por la pandemia, un factor condicionante a la hora de llevar adelante diferentes proyectos y que en su momento derivó en la cancelación de la visita que tenía previsto realizar el Turismo Carretera al autódromo “Ciudad de Rafaela”, este año uno de los escenarios más tradicionales del deporte motor en nuestra extensa geografía nacional volverá a latir, en la medida que lleguen a feliz término las gestiones que vienen realizando los dirigentes de Atlético.En ese sentido, la primera de las categorías que podría estar compitiendo, puntualmente en el circuito “Ing. Juan R. Báscolo”, el dibujo menor, de 3.050 metros de cuerda, sería el Turismo Nacional.La especialidad, que se promociona, con justos argumentos, como la más federal, se caracteriza por brindar programaciones de alto contenido emocional, generados por dos motivos esenciales: la jerarquía de sus protagonistas y la lucha de marcas en las Clases 2 y 3.El regreso del TN podría concretarse el fin de semana del 23, 24 y 25 de julio, de acuerdo a la disponibilidad en el calendario, según el ofrecimiento trasladado por APAT a la entidad rafaelina.En cuanto al probable retorno del Turismo Carretera, tras la frustrada presentación de 2020, que debía marcar entonces la reanudación de un calendario que solamente había podido desarrollar sus dos primeras carreras, se menciona la fecha que marcaría el inicio de la “Copa de Oro”, los días 10 y 11 de septiembre.Así lo reconoció el presidente de la subcomisión de automovilismo, Adrián Sanmartino, uno de los referentes de la prestigiosa institución de la Perla del Oeste, cuya relación con el deporte motor ya superó la barrera centenaria.Rafaela se distingue, entre tantos atractivos, por el diseño de su veloz escenario, que por sus particulares características brinda opciones de sobrepaso en diferentes sectores, pero además por su excepcional poder de convocatoria, que le permitió encabezar las estadísticas en materia de taquilla en cada oportunidad que recibió al Turismo Carretera.Pero además de las referidas categorías, que hoy ocupan un lugar prioritario en las tratativas, que están muy bien encaminadas, Atlético no descarta programar competencias de Súper TC2000, TC2000 y Top Race, en la medida que las condiciones respondan a los intereses de la entidad, prioritariamente, en el aspecto económico.Las restricciones, un dato que no es menor, es otro tema que se deberá evaluar en el día a día por su dinámica, estrechamente vinculada con la realidad sanitaria, que por ahora no permite la realización de actividades mecánicas con el marco de público siempre necesario para respaldar todo el esfuerzo de los clubes para cristalizar sus buenas intenciones.