Se realiza la jornada “Sábados de salud animal”

Este fin de semana se realizará otra Jornada de “Sábados de Salud Animal”, un encuentro especial de castraciones sin distinción de raza, edad o tamaño. El desarrollo de estas Jornadas responden a un Programa que comenzó en Mayo del 2021, designado dos sábados, donde trabajan veterinarios entrenados a ritmo de campaña, procedentes de los mejores Centros de Salud Animal de país. Dichas Jornadas las auspicia el Municipio en conjunto con Arpa y está abierta la convocatoria a empresas que quieran formar parte. El ritmo de campaña es una metodología que se obtiene por la acción combinada de un equipo entrenado con sistema de división del trabajo y la simplificación de las maniobras quirúrgicas. Además economiza insumos y reduce considerablemente los costos. Hasta el momento se castraron 119 animales y para este sábado 26 de junio se prevé realizar 80 más. Las mismas se desarrollan en el predio de Arpa que cuenta con un quirófano propio, ubicado en Lavalle 2500. Debido a la excelente respuesta de los vecinos, está planificado llevar el programa a los barrios, en instalaciones aptas para tal fin.



PORQUE ES IMPORTANTE

CASTRAR A NUESTROS ANIMALES

La eliminación del Rema, (Refugio de Animales Rafaela), significó un logro del proteccionismo junto a la instauración de políticas destinadas a un plan masivo de castraciones reflejado en la Ordenanza Nro 4.856, implicando el establecimiento de nuevas políticas públicas que avancen hacia una real solución frente a la sobrepoblación de perros y gatos. Las castraciones masivas, gratuitas, extendidas, sistemáticas, abarcativas y tempranas deben ser políticas de Estado. Ya que las mismas implican un efectivo control de las zoonosis (enfermedades de trasmisión al hombre como parasitosis, rabia rabia2, leishmaniasis, hongos, sarna, leptospirosis, etc.). Contribuyen a reducir los accidentes de tránsito que se dan a consecuencia de animales no castrados (que persiguen hembras en celo cruzando rutas y calles en manada), evitan la existencia de animales extraviados o abandonados a causa del exceso de nacimientos o animales no castrados cuyo comportamiento es problemático (estrés, ansiedad). Disminuyen los accidentes por mordeduras, a personas y entre animales, ya que la castración reduce la agresividad, sobre todo en machos. Evita la contaminación y obturación de desagües al eliminar problemas de rotura de bolsas de basura y heces en veredas, plazas, parques y reducir problemas entre vecinos vinculados a temas de animales de compañía. Está demostrado, además, que la castración en machos y hembras redunda en enormes beneficios para la salud del animal mismo, disminuyendo las posibilidades de que contraigan cánceres y tumores de diversas índoles, enfermedades venéreas, etc., por citar sólo algunos ejemplos.