Pedirán perpetua para policía investigado por un homicidio

Los fiscales Ezequiel Hernández y Martín Torres adelantaron que solicitarán que se imponga la pena de prisión perpetua a un policía investigado como autor del homicidio de Lautaro Joaquín Saucedo, cometido en 2019 en la ciudad de Santa Fe.

Así lo manifestaron ante el juez Pablo Busaniche, en una audiencia preliminar realizada en los tribunales de la capital provincial.

El acusado tiene 46 años y sus iniciales son FAO. Hernández y Torres indicaron que “el uniformado se valió de su arma reglamentaria para perpetrar el hecho ilícito” y aclararon que “al momento de cometer el homicidio, el hombre investigado integraba el Cuerpo de Caballería de la Unidad Regional I (UR I) de la policía de la provincia”.

Por otro lado, los fiscales recordaron que “desde noviembre de 2019, el acusado transita el proceso judicial en prisión preventiva”.



DE ESPALDAS

Los funcionarios del MPA señalaron que “el homicidio sucedió alrededor de las 10:30 del martes 29 de octubre de 2019 en inmediaciones de calle Ignacio Risso al 2.200”, y precisaron que “el acusado llevó adelante su conducta delictiva mientras brindaba un servicio no autorizado de custodia”.

“Saucedo –que tenía 17 años– se dirigía hacia el este cuando el policía ejecutó en dirección a él el arma de fuego calibre 9 milímetros que portaba a raíz de su trabajo en la UR I”, narraron. Al respecto, subrayaron que “como la víctima estaba de espaldas, no pudo prever el ataque”, y detallaron que “recibió el impacto de un proyectil en la zona lumbar y falleció a causa de la agresión”.

Hernández y Torres aseguraron que “el hombre investigado no se identificó como personal policial ni dio la voz de ‘alto’ antes de disparar”. En tal sentido, plantearon que “actuó sobre seguro y de forma arbitraria”, e hicieron hincapié en que “violó su deber público de brindar seguridad y protección a la ciudadanía”.



HOMICIDIO

CALIFICADO

Los fiscales se refirieron a que “el policía será juzgado como autor del delito de homicidio calificado (por el empleo de arma de fuego; por alevosía y por haber abusado de su función como miembro integrante de una fuerza de seguridad)”.



JUICIO ORAL

Y PUBLICO

Luego de la audiencia preliminar que se llevó a cabo, el juez Busaniche deberá resolver lo planteado por las partes (la Fiscalía; la Querella, en este caso, constituida por el padre de la víctima; y la Defensa del acusado).

Si el magistrado considera que están dadas las condiciones, deberá dictar lo que se denomina el auto de apertura a juicio. Por su parte, la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) se encargará de sortear el tribunal y de establecer la fecha de inicio del debate oral y público.