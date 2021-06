Atlético se prepara para recibir a Independiente Rivadavia

Atlético de Rafaela deberá dar vuelta de página muy rápido tras un nuevo resultado negativo: la derrota 2 a 1 en su visita a Barracas Central, el pasado martes. Al parecer, por las declaraciones de los propios protagonistas, esta nueva caída, la tercera de manera consecutiva, no caló tan hondo como otras ya que la imagen que dejó el equipo, principalmente en el primer tiempo, dejó conforme al cuerpo técnico. Incluso el penal no cobrado por Ceballos en la última del encuentro ‘deja la sensación’ que el resultado justo hubiera sido un empatePor ende, y sin demasiado descanso, se espera que para recibir este domingo (15hs por TyC Sports Play) a Independiente Rivadavia de Mendoza, por la fecha 14 de la Zona B de la Primera Nacional 2021, el entrenador Walter Otta no realice demasiadas modificaciones en la formación inicial. Solo la obligada ante la expulsión de Roque Ramírez.Sin Guillermo Sara y Gastón Tellechea desgarrados, Nahuel Pezzini seguirá en el arco y Cristian González volverá a ir desde el arranque en la zaga. En el lateral izquierdo estaría Brian Calderara, reemplazando al expulsado Ramírez.La probable formación de la Crema para el juego de mañana sería con Pezzini; Cristian Chimino, González, Fernando Piñero y Calderara; Ayrton Portillo, Facundo Soloa, Marcos Giménez y Juan Cruz Esquivel; Alex Luna; Claudio Bieler.El plantel albiceleste volverá a trabajar en la jornada de hoy y luego del entrenamiento quedarán confirmados los convocados para el juego de este domingo.Independiente Rivadavia suma una racha de cuatro sin poder ganar, aunque es uno de los protagonistas de esta zona B. Marcha segundo con 22 puntos, a sólo dos del líder, Güemes de Santiago del Estero.El equipo de Gabriel Gómez viene de igualar con All Boys, de visitante, y viajó a Rafaela sin equipo confirmado.Un probable once titular para jugar este domingo en el Monumental sería con: Emmanuel Cirricione; Luciano Sánchez, Alejandro Rébola, Renzo Malanca y Leonel Ferroni; Sebastián Navarro, Facundo Fabello, Daniel Imperiale, Pablo Palacio o Diego Cardozo; Matías Quiroga y Leandro Berti.