SAN VICENTE. - El SAMCo San Vicente informó que ayer, viernes 25, hoy, sábado 26 y lunes 28 de junio del corriente, se realizará un importante operativo de vacunación contra COVID-19, en el salón Presidente Sarmiento.

Todos los citados que reciban la primera dosis, deben concurrir en la fecha y el horario que se les informará desde el Gobierno Provincial, con la Declaración Jurada correspondiente, tenga o no comorbilidades. No siendo así para quienes reciban la segunda dosis.

Quienes no tienen acceso a internet pueden acercarse al Punto Digital San Vicente con su DNI, para obtener la DDJJ o bien enviando un mensaje a la línea Atención Ciudadana 3492 30-4058, en el horario de 8 a 12 horas y de 15 a 19 horas.

Es importante recordar que, se deberá respetar el protocolo vigente, uso de barbijo y mantener el distanciamiento.

Mientras tanto, aquellos que ya se inscribieron, no es necesario realizar otra gestión, cuando sea programado el turno les será comunicado oportunamente por correo electrónico o mensaje de texto.

Contactos:

Punto Digital San Vicente: 470222

Atención Ciudadana: 3492304058

Redes Sociales: sanvicenteok