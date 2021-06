Nivel primario: el lunes vuelve a la presencialidad

El gobernador Omar Perotti confirmó durante la mañana de este viernes el regreso a la presencialidad en toda la provincia, en el nivel inicial y primario y señaló: "La idea es volver en todas las ciudades y en toda la provincia con presencialidad plena desde el lunes, en el nivel inicial y primario. Y analizaremos en qué lugares podemos volver con el secundario. La idea es que las tres burbujas del secundario puedan tener al menos un encuentro con sus docentes antes de las vacaciones", afirmó Perotti tras encabezar un acto de entrega de motos para la Policía de la Unidad Regional I con asiento en la ciudad de Santa Fe.Por su parte, la ministra de Educación de Santa Fe, Adriana Cantero, en el marco de una conferencia de prensa llevada a cabo ayer en el Instituto Superior del Profesorado N° 2 de nuestra ciudad, dialogó con la prensa y al ser consultada por el regreso a la presencialidad del nivel primario y secundario, dijo: “Estamos con el convencimiento, tal cual fuera la promesa del gobernador Omar Perotti, que con pequeñas mejorías, las que fueran se iban a traducir en acciones, con la mirada puesta en la educación, preferentemente frente a otros reclamos y otros requerimientos. Estamos en condiciones de decir que la provincia de Santa Fe iniciaría el regreso a la presencialidad en el nivel primario y el nivel inicial en todo el territorio provincial a partir de la semana que viene”. La funcionaria, aseguró que están analizando con el ministerio de Salud, y en virtud del corte de la semana epidemiológica, la posibilidad de que el nivel secundario también tenga la posibilidad de volver a la presencialidad: “Ustedes escucharán y yo lo vengo diciendo insistentemente, nuestro objetivo y nuestra expectativa es que todos los chicos tengan alguna jornada de presencialidad antes del receso de invierno. Estas decisiones no son pedagógicas, no tienen que ver con una decisión excluyente del ministerio de Educación, sino tiene que ver con los condicionamientos que el avance de la pandemia le han puesto a la convivencia social en nuestra provincia y en el mundo entero; vamos paso a paso en la medida que esas perspectivas mejoran y los indicadores sanitarios así lo indican, nosotros vamos tomando las decisiones en el sistema educativo”. “En la provincia de Santa Fe, hemos hecho todas la inversiones para que las escuelas sean un espacio cuidado; la inversión en infraestructura; la capacitación de los docentes en protocolos; la creación de cargos para ir progresivamente trabajando en grupos cada vez menos numerosos; la vacunación de todos sus docentes; la creación de porteros. Nosotros nos encontramos con 550 escuelas sin porteros; de 4.500 escuelas, 550 sin porteros y obviamente la asignación de ese recurso humano es indispensable a la hora de tener una escuela con rutinas sanitarias”, expuso Cantero.¿BURBUJA UNICAEN LO INMEDIATO?Acerca de la posibilidad de que en lo inmediato, se dé el funcionamiento en las aulas a través de una única burbuja, -planteo que se hizo desde Padres Organizados-, la ministra de Educación dijo que desconoce desde que conocimiento científico se sugiere eso y señaló. “Eso puede ser en el plano de los deseos que todos tenemos, pero aquí no se trata solo de deseos, se trata de una posibilidad cierta de garantizar las medidas de cuidados. En tanto, todas las autoridades sanitarias nacionales, provinciales y del mundo recomienden la permanencia en espacios cerrados con distanciamiento social, obviamente que las burbujas son un requerimiento para poder sostener la presencialidad”.