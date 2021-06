La postura de AMSAFE

El anuncio del gobernador Omar Perotti sobre la vuelta a las clases presenciales en el nivel primario desde el próximo lunes provocó la inmediata reacción del gremio que nuclea a los docentes de escuelas públicas, AMSAFÉ, cuya titular, Sonia Alesso, señaló este viernes que "no hay que apresurarse con una apertura apresurada de la presencialidad en algunos departamentos de la provincia donde se mantienen altos los índices de casos de coronavirus". La titular del gremio AMSAFÉ, Sonia Alesso, aclaró que al hablar de apresuramientos se refería "a esta segunda ola de coronavirus" y desmenuzó su idea de "no apresurarse en la vuelta a la presencialidad en algunos departamentos". En ese sentido, la también titular de Ctera señaló que "debería tomarse en cuenta con un criterio que tiene que ver con mirar la situación de cada departamento en particular y de algunas localidades. Hay departamentos que tienen menos de 500 casos de incidencia cada 100 mil habitantes y hay localidades al interior de los departamentos que tuvieron muchos casos".