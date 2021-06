Nota de Padres Organizados

Durante la jornada de ayer, una de las mamás integrante de Padres Organizados de la Provincia de Santa Fe, se hizo presente en el Instituto Superior del Profesorado de Rafaela, para entregar una carta dirigida al Gobernador y a la Ministra de Educación, solicitando audiencia para plantear diferentes cuestiones con respecto a la actualidad Educativa, entre ellas, solicitarle tenga en cuenta la posibilidad de que cada grado sea considerado una burbuja.A tal planteo, la ministra de Educación, Adriana Cantero, claramente incómoda con la pregunta, respondió: “Todos los que se quieren comprometer con que los chicos estén sostenidamente en la escuela, lo mejor que pueden hacer es no estar pendiente de las decisiones pedagógicas que están en manos de los Ministerios”…”Lo mejor que pueden hacer es que cada uno ocupe un lugar de participación ciudadana en el lugar que le toque estar, por lo tanto, ¿cuál es la contribución? Hacer que todo lo que pasa afuera de la escuela sea con cuidado, esa es la contribución que todos pueden hacer para que las decisiones de las restricciones al sistema educativo sean cada vez menores”, apuntó Cantero al ser interpelada por esta mamá.Ante la respuesta de la Ministra, desde Padres Organizados expresan: “Consideramos completamente descalificante la forma y el contenido de su mensaje hacia los padres. Nos subestima y no nos incorpora como parte de la comunidad educativa. Conocemos perfectamente cuál es nuestro lugar como padres y justamente lo estamos ocupando (las decisiones pedagógicas impactan en la vida privada de las familias e hipotecan el futuro de generaciones) exigiendo al Estado que respete el derecho a la educación de nuestros hijos”.“Con bimodalidad, cuadernillos, virtualidad, educación a distancia, y a cuenta gotas, los que hacen intromisión en el ámbito privado son aquellos que deben gestionar sobre ámbitos sociales públicos y políticas de estado. Con decisiones improvisadas y sin un plan, no han podido garantizarlo en absoluto en 1 año y medio, ampliando aún más, las desigualdades sociales. Es hora de ocupar el lugar de garante de la Educación que se le ha encomendado, y así juntos velar por un mejor futuro para la provincia y el país. Sí nos cuidamos, sí respetamos, sí nos comprometemos socialmente, pero no nos podemos quedar de brazos cruzados cuando los niños, niñas y adolescentes, tienen sus derechos vulnerados desde el primer día de esta pandemia”, afirmaron desde la agrupación.MARCO LEGALDesde Padres Organizados, argumentaron lo expuesto a través de la Ley de Educación Nacional N° 26.206, en su Art. 122, que señala que “la institución educativa es la unidad pedagógica del sistema responsable de los procesos de enseñanza-aprendizaje destinados al logro de los objetivos establecidos por esta ley. Para ello, favorece y articula la participación de los distintos actores que constituyen la comunidad educativa: directivos, docentes, padres, madres y/o tutores/as, alumnos/as, ex alumnos/as, personal administrativo y auxiliar de la docencia, profesionales de los equipos de apoyo que garantizan el carácter integral de la educación, cooperadoras escolares y otras organizaciones vinculadas a la institución.En su capítulo VII sobre “Derechos y deberes de los padres, madres, tutores/as, en su Art. 128, que indica que “los padres, madres o tutores/as de los/as estudiantes tienen derecho a: a) Ser reconocidos/as como agentes naturales y primarios de la educación. b) Participar en las actividades de los establecimientos educativos en forma individual o a través de las cooperadoras escolares y los órganos colegiados representativos, en el marco del proyecto educativo institucional; en su Art. 129, donde expresa que “los padres, madres o tutores/as de los/as estudiantes tienen los siguientes deberes: a) Hacer cumplir a sus hijos/as o representados/as la educación obligatoria; b) Asegurar la concurrencia de sus hijos/as o representados/as a los establecimientos escolares para el cumplimiento de la escolaridad obligatoria, salvo excepciones de salud o de orden legal que impidan a los/as educandos/as su asistencia periódica a la escuela; c) Seguir y apoyar la evolución del proceso educativo de sus hijos/as o representados/as; d) Respetar y hacer respetar a sus hijos/as o representados/as la autoridad pedagógica del/de la docente y las normas de convivencia de la unidad educativa; e) Respetar y hacer respetar a sus hijos/as o representados/as la libertad de conciencia, la dignidad, integridad e intimidad de todos/as los/as miembros de la comunidad educativa.