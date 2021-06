Continúa a gran ritmo el mega operativo de vacunación

La ministra de Salud provincial, Sonia Martorano, junto al senador nacional Roberto Mirabella, recorrieron este viernes el vacunatorio instalado en el predio de la ex rural de Rosario (Bv. Oroño 2493) donde se informó que más de 1.250.000 santafesinos y santafesinas ya cuentan con al menos la primera dosis de vacuna contra el covid-19 colocada.“Hoy -por ayer- se dieron 37.700 turnos en la provincia de Santa Fe y vamos a sostener este ritmo. Esto va de la mano de llegadas de vacunas y la buena noticia es que esta semana entre lunes y viernes ingresaron dosis de Sinopharm y Astrazeneca, haciendo un total de mas de 200 mil vacunas en una semana”, indicó Martorano.Agregando que “la otra buena noticia es que a hoy, el 90% ya está colocado y de esta forma pudimos bajar a la franja de 40 a 45 años sin comorbilidades. Recordamos que el personal de salud ya se encuentra vacunado con las dos dosis, al igual que docentes, seguridad y geriátricos, quienes terminaron con su plan de vacunación. El 85% de personas con discapacidad también están vacunadas”. “A partir de la semana que viene vamos a seguir con primeras dosis, bajando de edad, pero también completando esquemas de vacunación con segundas dosis. Quienes recibieron Sinopharm tienen las dos dosis colocadas, Astrazeneca a las 12 semanas va la segunda inoculación y de la llegada de Sputnik 2, inmediatamente arriben a la provincia daremos los turnos pertinentes por la importancia que tiene completar los esquemas”, continuó la titular de la cartera sanitaria. “Asimismo, sumamos en este mega operativo a los centros de salud, lo cual tiene que ver con un tema de accesibilidad, es decir que desde estos efectores se rastrea a las personas que no hayan podido anotarse en el registro de vacunación por algún motivo, se les asigna un turno y se los vacuna en el centro de salud”, añadió la ministra.RESTRICCIONES Y RECOMENDACIONESEn cuanto a las nuevas restricciones o habilitaciones que se analizan desde el gobierno provincial para los próximos días, la ministra de Salud informó que “hay algunos indicadores provinciales que están mejorando, todavía tenemos una incidencia muy alta, 684 en La Capital, un poco más de 700 en Rosario, la ocupación de camas está bajando salvo en Santa Fe. Por ello sigamos cuidándonos, respetando las distancias, el barbijo y demás cuidados porque está la cepa delta muy cerca”. “Pareciera que estamos en una meseta, alta pero es una meseta al fin, eso es bueno pero esta nueva cepa que es la Delta, que ha hecho estragos en Reino Unido, Israel, nos obliga a extremar los cuidados”, agregó. Es por ello que la titular de la cartera sanitaria recomendó “no viajar al exterior, pero quien lo haga, al llegar debe estar aislado 10 días. Al séptimo se toma una PCR y si llega a ser positiva se hace la secuenciación. Luego sigamos haciendo todo lo que ya sabemos, distancia, lavado de manos, alcohol en gel y tapa bocas por supuesto”.EFECTIVIDAD DE LA VACUNA SPUTNIKAl ser consultada por los estudios realizados en la provincia sobre la vacuna Sputnik V, la ministra de salud expresó que “hace un tiempo, vinieron equipos de Buenos Aires, del Conicet y estuvieron haciendo los estudios de anticuerpos y trabajando sobre todo en el personal de salud del hospital Centenario de la ciudad de Rosario. Los resultados fueron que la Sputnik tiene un 98.7% de efectividad”. “Además, veníamos realizando en paralelo estudios locales, con tomas de dosajes de anticuerpos y notamos una muy buena reacción”, agregó.COMBINACIÓN DE VACUNASPor otra parte, Martorano habló de la posibilidad que se analiza de combinar dosis de vacunas de distintos laboratorios. Al respecto señaló que “nosotros vamos siguiendo una estrategia que tiene que ver con completar esquemas con las vacunas que tenemos, es decir que al día de hoy no se mezclan vacunas”. Agregando que “la posibilidad de combinar vacunas en algún momento está, siempre y cuando tengan plataformas similares, pero hasta el momento no es algo que se esté realizando ni este recomendado en nuestro país”. “Nosotros adherimos a las normativas nacionales con los estudios correspondientes que se hacen desde el Ministerio de Salud de la Nación así que tengan plena seguridad de que cuando se tome una decisión de ese estilo, como fue en un primer momento comenzar con Sputnik mas allá de las dudas, se va a ser con todos los estudios previos correspondientes realizados y analizados”, sostuvo Martorano.VENCIMIENTO DE LAS VACUNASEn cuanto al posible vencimiento de las vacunas, la ministra de salud explicó que “las vacunas tienen dos temas, uno es el que se llama período mínimo, es decir que al colocarme la primera dosis tengo que esperar un tiempo mínimo para inocularme con el segundo componente, el cual es de 28 días”. “El período máximo puede prolongarse, por ejemplo con otras vacunas no se vence y hay que empezar de nuevo el esquema. Entonces se habló de una segunda dosis a los 3 meses porque tiene que ver con que van aumentando los anticuerpos y la segunda dosis hace que se potencie mucho mas y aumenten más los anticuerpos”, continuó.INMUNIDAD DE REBAÑO Y COMPRA DE VACUNASFinalmente la ministra explicó que “la inmunidad de rebaño refiere a cuando hay un 70% de población total vacunada, estamos hablando de un número bastante alto. Igualmente tiene que ver con la llegada de vacunas por eso la capacidad operativa con la que cuenta hoy la provincia es muy buena, hoy estamos en 40 mil turnos diarios y si se puede se aumenta a más. El virus está teniendo un comportamiento que no habla de que pueda extinguirse. Hay muchas cepas nuevas”. “Santa Fe esta haciendo las gestiones pertinentes, al igual que otras provincias, eso está siempre atado a que haya una certeza de fechas entrega, de distribución”, concluyó Martorano.BALANCE DEL OPERATIVO DE VACUNACIÓNPor su parte, el Senador Nacional Roberto Mirabella explicó la sensaciones sobre la vacunación en la provincia. “Como dijo la ministra, llevamos más de 1.250.000 dosis colocadas. Ha sido extraordinario el desempeño de cada uno de los voluntarios y voluntarias y es ello lo que nos da la esperanza de poder terminar con esta pandemia". “Queremos destacar que hay tres cosas claves para terminar con la pandemia. El primero es el plan de vacunación, que va a gran ritmo; en segundo lugar los testeos y lo tercero es la conducta individual y social que la gente en su gran mayoría acompañó”, concluyó Mirabella.