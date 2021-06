Investiga la Policía un robo que incluye 35.500 pesos

Ante autoridad de la Seccional 1ª una mujer de 35 años de edad, residente en la calle Dorrego al 300, manifestó que dejó estacionada su camioneta frente a una obra en construcción sita en la calle Rubén Darío al 100, y aproximadamente 30 minutos después se dirigió hasta un lavadero ubicado en la calle Santiago Shine.

Allí, constató la falta de su cartera que resguardaba una billetera con tarjetas de crédito, el carné de una obra social, la licencia de conducir, otras tarjetas, una carpeta, y una suma de dinero que totalizó los 35.500 pesos.

También faltaron un iPad, un cargador, auriculares inalámbricos, tres juegos de llaves, cajas de medicamentos, efectos personales y un cuaderno.

De acuerdo a la denunciante, no pudo precisar si al momento de descender del vehículo colocó, o no, la alarma al mismo, aunque señaló que no se encontraba forzado ni violentado ningún acceso.

Consecuentemente, se investiga a fin de tratar de esclarecer lo sucedido.