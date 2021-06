"Incertidumbre, una vez más" para el sector gastronómico

"Lamentablemente, una vez más, prevalece una elevada incertidumbre y una profunda sensación de impotencia entre los trabajadores gastronómicos, ya que no existen precisiones sobre cómo podrán trabajar en los próximos días", disparó a modo de crítica la conducción del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región que preside el empresario Diego Castro. Hoy es viernes y el cuerpo de los propietarios y empleados de bares y restaurantes no saben de qué manera podrán continuar con su actividad a partir de mañana ante la demora del Gobierno nacional para extender o modificar las medidas vigentes en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia de Covid-19.

Si bien es cierto que el sector ha sido de los más golpeados por las diversas medidas anunciadas para reducir la circulación de personas como forma de desacelerar los contagios, los gastronómicos nunca han perdido la esperanza de ser habilitados para funcionar con mayor libertad señaló ayer la entidad en un duro posicionamiento ante la falta de certezas.

"Es por esto que persisten múltiples pedidos a los principales funcionarios del Gobierno provincial, para que los bares y restaurantes puedan trabajar hasta las 23, tanto en el interior del establecimiento como al aire libre, con un aforo de 30%", subraya el reclamo del CCIRR. Además, propone que las personas que tengan reserva previa puedan llegar en autos particulares hasta los locales gastronómicos más allá de las restricciones circulatorias.

Para la gremial empresaria rafaelina, a esta altura "resulta innecesario profundizar en las razones de este pedido: más allá de las ayudas que ofrece el Estado, ya se cerraron decenas de locales y se perdieron muchos puestos de trabajo".

Por último, sostuvo que "sólo trabajando se podrá frenar este círculo vicioso, ya que no existe más margen de maniobra para muchos micro, pequeños y medianos empresarios del sector, fuertemente agobiados por las deudas".

Actualmente, los bares y restaurantes pueden atender en sus establecimientos hasta las 19 y desde esa hora solo pueden efectuar envíos a través de delivery. Dos empresarios con locales sobre bulevar Santa Fe consultados por este medio sobre los horarios de atención, coincidieron en señalar que "sigue todo igual y con eso no alcanza, necesitamos trabajar más horas".