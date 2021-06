Atlético, pensando en la segunda rueda

La Primera Nacional 2021 continúa avanzando y se acerca uno de los momentos claves del campeonato: el final de la primera rueda. Quedan cuatro capítulos.Para todos será tiempo de hacer balances, barajar, dar de nuevo y buscar potenciar sus planteles para el tramo final y decisivo de la temporada, instancia en la cual se van a definir los dos ascensos a la Liga Profesional.Atlético de Rafaela no es la excepción y, aunque viene atravesando su peor momento en el torneo (tres derrotas al hilo y cinco sin ganar), las ilusiones de poder revertir lo realizado hasta el momento para ser protagonista en la zona B, siempre están. La experiencia de figuras como el Taca Bieler o Guille Sara, más la proyección de algunos valores del club mantienen viva la esperanza.AFA confirmó ayer que amplía de dos a cuatro la cantidad de refuerzos que podrán sumar los equipos para la segunda rueda, una vez que finalice la fecha 17. Según el boletín, el mercado de pases permanecerá abierto hasta el jueves 8 de julio, a las 20hs.Y en ese sentido los dirigentes y cuerpo técnico de la ‘Crema’ ya trabajan.Desde hace casi un mes se encuentra a prueba Franco Jominy. El delantero oriundo de Cañada de Gómez (26 años), quien ya vistió la casaca albiceleste (Inferiores y Primera División), tendrá su regreso. El pasado viernes el propio Walter Otta fue el que le confirmó la determinación. Sólo resta acordar el contrato, pero no será ningún impedimento.En esa búsqueda, se busca otro atacante. Uno de los apuntados es Joaquín Molina. El rafaelino de 29 años es del gusto del entrenador y hace un par de semanas se consultó sobre la situación del futbolista, que en principios no continuará en Tristán Suárez. Desde el entorno del jugador se afirma que para definir el futuro de Molina se deberá esperar hasta después de la Copa América ya que tendría una posibilidad de jugar en el exterior.Los otros dos lugares a reforzar: un defensor y un mediocampista. La principal falencia estuvo por el sector izquierdo. Otta no encontró estabilidad en dicho sector y fue donde más variantes probó a lo largo de las 13 fechas jugadas hasta el momento.Por lo pronto, la dirigencia ya le renovó Roque Ramírez (hasta diciembre de 2022) y buscará cortar algunos de los contratos vigentes. El que no seguiría tras finalizar su vínculo a fin de mes es Diego Meza.Atlético de Rafaela trabaja con la cabeza puesta en el encuentro del próximo domingo, 15.00 hs., ante Independiente Rivadavia. AFA confirmó ayer la programación y árbitros, siendo designado para dicho compromiso de la fecha 14 José Carreras. Los asistentes serán Maximiliano Castelli y Matías Bianchi.Anoche se cerró la fecha 13 con el juego que disputaron Gimnasia de Jujuy y Brown de Adrogué. No se sacaron diferencias y terminaron como empezaron: 0 a 0.Lasen laquedaron de la siguiente manera: Güemes (SdE) 24, puntos; Ind. Rivadavia 22; Def. de Belgrano 20; Santamarina 19; Gimnasia (J) 19; Brown (A) 19; Ferro 19; All Boys 18; Barracas Central 18; Morón 18; Instituto 15; San Telmo 15; Atlético de Rafaela 14; Tristán Suárez 14; Almagro 14; San Martín (SJ) 13; Villa Dálmine 11; Brown (PM) 10.