Grillo se bajó de los Juegos

El golfista argentino Emiliano Grillo desistió de participar en los Juegos Olímpicos de Tokio, que se realizarán entre el 23 de julio y el 8 de agosto próximos. "No soy una persona que da explicaciones de mis acciones, pero en este caso me siento obligado porque estoy representando a mi nación y mi bandera. La decisión que tomo de no ir a los Juegos es absolutamente personal", escribió Grillo, que había accedido a una plaza olímpica por su posición en el ranking mundial de la PGA, en su cuenta de Instagram.

Grillo participó por primera vez de los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro 2016, donde alcanzó la octava posición y obtuvo un diploma.



TAMBIEN EN BOXEO

La boxeadora cordobesa Leonela Sánchez, quien había sido invitada por el Comité Olímpico Internacional (COI) a raíz de su posición en el ranking mundial, renunció a participar en los Juegos de Tokio por problemas físicos, informó su equipo. Sánchez, que fue madre en octubre y había cumplido una sanción de cinco meses por dóping, iba a competir en la categoría hasta 57 kilogramos.



CORIA SE CLASIFICO

Federico Coria también tiene su lugar en los Juegos Olímpicos y de esta manera se suma a la lista que componen Facundo Bagnis, Andrés Molteni, Nadia Podoroska, Diego Schwartzman y Horacio Zeballos.Fede, número 103 del ranking mundial, disputará la prueba de singles masculino en el tenis.