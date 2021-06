Extensión de contrato a Kummer

FOTO PRENSA TALLERES HASTA FIN DE 2023. El ex Ben Hur feliz con el acuerdo.

La Comisión Directiva de Talleres de Córdoba informó que se ha realizado una mejora y extensión en el contrato profesional del jugador Tomás Kummer.

El juvenil surgido en Ben Hur de nuestra ciudad, que en diciembre del año pasado había firmado su primer contrato como jugador profesional, extendió su vínculo con la institución cordobesa hasta diciembre de 2023. Recordamos que Kummer nació en Rafaela, se desempeña como defensor central y es categoría 2004.

El juvenil de 16 años fue promovido por el director técnico Alexander Medina a mediados de 2019 para realizar su primera pretemporada junto al plantel superior. Kummer, además, ha integrado en varias oportunidades las selecciones juveniles de Argentina Sub 15 y Sub 17.

Junto a la selección, se consagró campeón en el torneo Vlatko Markovic de Croacia Sub 15 2019 y subcampeón del sudamericano U15 2019 en Brasil, como capitán del equipo.

"Tomás actualmente se encuentra junto al plantel superior realizando su segunda pretemporada y de este modo se consolida el modelo de gestión de promoción de juveniles y crecimiento patrimonial para la sustentabilidad institucional que desarrolla la T", publicó en su sitio oficial la entidad auriazul.