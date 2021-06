Scaloni, con todos disponibles

BUENOS AIRES, 25 (NA). - La Selección argentina se entrenó ayer en el predio de Ezeiza y el entrenador Lionel Scaloni recuperó a todos los jugadores que no se encontraban a disposición por diversas dolencias, de cara al choque del próximo lunes frente a Bolivia en el cierre de la fase de grupos de la Copa América.

En horas de la mañana, el plantel albiceleste llevó adelante "labores técnicas con balón, con y sin oposición de siluetas", según informó el sitio oficial del seleccionado.

En el cumpleaños del capitán Lionel Messi, Scaloni no dio indicios del equipo que parará el lunes desde las 21:00 en el duelo con el elenco boliviano, dado que la práctica se completó con fútbol en espacios reducidos y trabajos de definición.

Exequiel Palacios, quien estuvo al margen del duelo con Paraguay -que fue triunfo argentino por 1 a 0- debido a un golpe en la espalda, se reincorporó hoy y se movió a la par del grupo, por lo que podrá ser de la partida en el próximo compromiso y el DT ya podrá contar con la totalidad de los futbolistas.

Esta tarde, la Selección argentina se entrenará en el gimnasio y mañana tendrá una nueva práctica vespertina en el campo de juego, donde el director técnico podría comenzar a definir el once.

Los jugadores que acumulan una tarjeta amarilla, que se "limpiarán" al finalizar la fase de grupos, son Emiliano Martínez, Giovani Lo Celso, Leandro Paredes, Lautaro Martínez, Lucas Martínez Quarta y Joaquín Correa, por lo que existe la posibilidad de que algunos futbolistas sean reservados de cara a la próxima instancia.

El domingo, en tanto, partirán hacia Cuiabá, donde se medirán con Bolivia en la quinta y última fecha del Grupo A del certamen continental, en un vuelo pactado para las 16:30.



EL CUMPLE DE MESSI



El futbolista Lionel Messi cumplió ayer 34 años y sus compañeros de la Selección, con el delantero Sergio Agüero al frente, lo sorprendieron en su habitación a la cual ingresaron cantando el feliz cumpleaños y llevándole regalos.

En un video que difundieron en las redes sociales, los jugadores entraron al cuarto de Messi con una torta y bolsas dentro de las cuales había dulce de leche, yerba, un bidón de agua bendita, dos vinos y una gorrita.