Brasil, un coloso imbatible

No solo los resultados distinguen a un proceso, las formas y la nobleza de sus recursos (por citar a Marcelo Bielsa) terminan de delinear el poderío de un equipo, en un deporte que propone algunas curiosidades entre las que se deben contemplar, lo impredecible y lo caprichoso, como para que no sea tan sencillo trazar pronósticos.Estamos asistiendo a un reinado con escaso margen para la discusión por parte del seleccionado brasileño, que luego de superar la bucólica gestión de Dunga y los inicios imprecisos en la conducción de Tite, se muestra con un pulso firme y una identidad que no traiciona sus viejos postulados y los adapta a los nuevos mandatos generacionales.No estamos describiendo el perfil de un combinado intachable, pero se le parece; un dato estadístico se encarga de vincularlo, en las ultimas competencias oficiales compuestas por, Mundial Rusia 2018, Copa América Brasil 2019, lo que va de las Eliminatorias Qatar 2022 y los partidos de la fase de grupo de este torneo sudamericano, que nuevamente se disputa en sus tierras, el Scracht, jugó 20 partidos.Esta cuenta que arranca en tiempos de la Copa del Mundo y llega hasta nuestros días, arroja un resultado sobresaliente de 16 victorias, 3 empates y solo una caída, aquella del 6 de julio de 2018 en Kazán ante Bélgica por 2 a 1 en instancias de 4tos de final.Esta cosecha demoledora, encuentra una mejor calificación si tomamos como referencia lo acaecido, después que se habilitaran las competencias continentales, afectadas por la Pandemia, allí la condición de invencible, aplica sin objeciones, ya que se impuso en los 9 partidos que disputó, derrochando superioridad.Una observación que es menester y que de alguna manera muestra el pobre nivel de nuestro Cono Sur, dice que todas esas victorias han sido frente a sus pares sudamericanos y sin haber enfrentado al seleccionado argentino, al que derrotara en Belo Horizonte en ese controversial partido de semifinales de la Copa América 2019.Este detalle no va en desmedro de esa prevalencia que exhibe en este pasaje de la historia; la intensidad de su juego, la obstinación por el arco rival y el perfil de los jugadores, muchos de los cuales también forman parte de una renovación que el actual técnico asumió como desafío, fundamentan no solo la racha ganadora, sino las razones objetivas de los porque, de este gran nivel de su juego.Si despejamos por un momento la polémica alrededor de la decisión del árbitro Néstor Pitana, convalidada por el VAR, en la acción previa al empate de Brasil frente a Colombia, los méritos a lo largo de todo el partido fueron suficientes, como para justificar la victoria que llegaría en tiempo de descuento y en forma agónica.Línea por línea, Tite ha podido armonizar esa idea colectiva y esa marca en el orillo, acaso sin el brillo de otros tiempos, pero que con la solvencia física que las nuevas camadas de jugadores mantienen, suple aquellos relieves que no fueron asimilados por algunos de los futbolistas de la actualidad.Thiago Silva y Maquinhos, una dupla de acero en la zaga: Fred con Casemiro, para muchos esta figura del Real Madrid, es el mejor volante central del mundo y una sociedad de ataque con Neymar y Gabriel Jesús, de buena temporada en el Manchester City, acreditan la candidatura no solo para quedarse con esta nueva edición de la Copa América, sino de alimentar el otro gran objetivo, volver a estampar una nueva estrella en la verdeamarela.