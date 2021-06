Última sesión antes del receso con fuertes cruces políticos

El Concejo Municipal llevó a cabo ayer por la mañana su última sesión ordinaria antes del receso invernal de julio, donde sin discusión se aprobó el proyecto de ordenanza para implementar el programa provincial Banco Solidario, cuyo objeto es "brindar asistencia económica en carácter de subsidios institucionales no reintegrables, a gobiernos locales y organizaciones no gubernamentales, con la exclusiva finalidad de asistencia financiera de proyectos ya sea que se ejecuten de forma individual o grupal por la población santafesina; que tipo de programas provinciales y nacionales, como aquellos con los que cuenta el Municipio con el fin de acompañar a la diversidad de emprendimientos de la ciudad, es el resultado de un Estado presente, con inclusión de oportunidades, ofertas de empleo y circulación económica".“Esta es una ordenanza que viene a potenciar el Rafaela Impulsa, que es un programa de ayudas locales, la derivación del viejo programa de microcréditos del municipio y obviamente que apoyamos estas iniciativas, donde el espíritu emprendedor sigue presente en Rafaela, con mucha gente que tiene muy buenas ideas y que necesita una mano para empezar y me parece que este Banco viene a fondear o a colaborar para dar más fuerza a estas ideas”, apuntó el presidente del Concejo, Germán Bottero.Otra de las iniciativas que se trató fue impulsada por el bloque de concejales de Cambiemos a través de un proyecto de Resolución, en el que se solicita declarar como esencial a la educación y en donde el miembro informante fue Leonardo Viotti, que manifestó en sus argumentos, que el objetivo del proyecto, “es que de manera conjunta y en su totalidad este cuerpo pueda expresarse a favor de la presencialidad en la escuela; que el Estado no haya generado herramientas y los mecanismos para asegurar que la presencialidad continúe, nos parece que a esta altura es una barbaridad seguir contemplando la situación. La educación no debe ser más una variable de ajuste”.Este tema desató un debate político ideológico, en el que el concejal Jorge Muriel a la hora de pedir la palabra, en un tramo de su alocución señaló: “Cuando en 2015 teníamos el plan Conectar Igualdad y quitaron las notebooks. También criticaron la creación de la Universidad Nacional de Rafaela. Todos coincidimos plenamente en que la educación es esencial y el anterior gobierno que estuvo hasta el 2015, le había dado 6 puntos del PBI a la educación, cuando vino el gobierno de Macri se lo bajó nuevamente al 2.5, miren si no sabemos y entendemos que la educación es esencial. En todos los discursos apuntan los cañones hacia un solo lado, entendemos que pudo haber errores y que hay cuestiones que mejorar”.Al ser consultado acerca de lo sucedido, Bottero precisó: “Creo que no debería ser ni siquiera un debate necesario si la educación es esencial o no, obvio que lo es, pero a veces vemos que frente a una situación de pandemia que se prolonga en el tiempo, una de las cuestiones que primero se cierra y que más demora en volver a la normalidad es la educación, es por eso en que insistimos en que este Concejo se manifestó de esta manera, declarando la educación esencial, como pueden ser esenciales tantos otros trabajos”. Y afirmó: “Las escuelas deben estar abiertas, los chicos tienen que estar en la escuela, aprendiendo y conviviendo en su lugar natural”.OTROS PROYECTOSDurante la última sesión antes del receso invernal -en realidad se espera la realización de una extraordinaria para abordar el aumento de los tributos municipales a través de la suba de la Unidad de Cuenta Municipal (UCM)-, se aprobaron también los siguientes proyectos: Una minuta de comunicación del Bloque Cambiemos, en la que piden al Departamento Ejecutivo Municipal gestionar la aplicación de vacunas contra el virus del SARS-COV2 de manera prioritaria para el personal de la Secretaría de Prevención en Seguridad y los agentes de Protección Vial y Comunitaria que prestan servicios en la ciudad.Asimismo, se aprobaron tres minutas de comunicación vinculada a la obra pública, en la que se pide colocar ripio sobre Luis Maggi; llevar adelante trabajos de bacheo sobre calle Vélez Sarsfield y una obra de vereda sobre Deán Funes.Por otra parte, se acompañó la declaración de rechazó a las denominadas “listas negras” en las que se agravia a personas o instituciones.