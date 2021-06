Este jueves por la mañana, el gobernador Omar Perotti, junto con los ministros de Economía, Walter Agosto; y de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Costamagna, anunció nuevas líneas de financiamiento y fondos de garantía para pymes. La actividad contó con la participación del secretario de la Pequeña y Mediana Empresa y Emprendedores de la Nación, Guillermo Merediz; vice presidente de Garantizar, Guillermo Moretti; representantes del Nuevo Banco de Santa Fe (NBSF); el intendente Luis Castellano y el secretario de Producción, Empleo e Innovación, Diego Peiretti.Perotti manifestó que “Santa Fe será el corazón productivo de la Argentina. Estamos plenamente convencidos. Y lo vamos a hacer juntos, con el esfuerzo de cada uno de nuestros sectores. Por eso estamos acompañándolos, invirtiendo recursos en el volumen que ustedes dimensionan. Esto lo hacemos administrando correctamente, cuidando los recursos de cada uno de los santafesinos”. “La decisión de la Provincia es no abandonar a ninguno de sus sectores productivos y acompañarlos desde la asistencia directa con el tema impositivo y sumar las instancias de financiamiento. Sumar los incentivos para el comercio, como se ha detallado con el nivel de aportes que vamos sosteniendo con la Billetera y cada uno de los santafesinos ha ido incorporando a un ritmo creciente, de la misma manera que el número de comercios lo ha hecho”; agregó.FABRICACION Y ECONOMIAEN PANDEMIAPor su parte, Guillermo Moretti, vice presidente de Garantizar, reflexionó: “Hablando desde el punto de vista de la fabricación, quería remontarme 15 meses atrás, cuando comenzó esta pandemia, cuando la restricción era estricta. En ese momento nadie pensaba que en 1 año y meses después íbamos a llegar a esta situación de franco crecimiento en que estamos”. “Recordemos cómo empezó a trabajar la industria en ese contexto. Primero comenzaron los esenciales, y ahí mismo arrancamos a trabajar de forma coordinada con el Ministerio de Producción y con la Secretaría de Industria de la Provincia en el desarrollo y puesta en marcha de los protocolos; los mismos que todavía están en vigencia y han demostrado que dentro del sistema industrial no se han producido contagios de manera significativa”. “Ahora quiero hacer mención al punto de vista económico. En aquel momento inicial de la pandemia nos encontramos que no se podía facturar, no se podían pagar los salarios y ahí aparece rápidamente el Ministerio de la Producción con los ATP y en menos de 20 días los salarios estaban depositados en las cuentas de los trabajadores”.EL CONGELAMIENTO DE TARIFAS“Estábamos acostumbrados a tener aumentos del 3000% en energía eléctrica, del 2700% en gas y esas tarifas fueron congeladas con un trabajo muy importante de la Provincia y con una ayuda muy grande de CAMMESA, que se termina de solucionar ahora con el convenio que presenta la Provincia”; sostuvo.BILLETERA VIRTUAL“Este instrumento virtual es otro gran logro del Gobierno provincial. Está demostrado que el 40% de las ventas se está haciendo a través de esta vía”; sumó Moretti.EL ESTADO PRESENTE“Desde mi cargo, quiero expresar gratitud por la gran ayuda que dio el Estado. Ese Estado al que desde determinados sectores llaman “bobo”, ese Estado al que dijeron que en 4 años se tenía que sí o sí achicar, esa gran pelea por el gasto público. Todos esos sectores en ningún momento hacen referencia de estas ayudas. No se habla de las ayudas que se han dado, pero sí de las vacunas que supuestamente no se traen”. “Tenemos que revalorizar el rol del Estado. Cuando hay funcionarios probos se puede trabajar tranquila y coordinadamente entre el sector público y el privado. Eso es algo que la sociedad argentina lo tiene que ver para no volver a cometer los mismos errores del pasado”; cerró Moretti.RECUPERACION DEL SECTOREl secretario de Producción, Empleo e Innovación, Diego Peiretti, indicó: “La presentación de nuevas líneas de financiamiento por parte del gobernador Omar Perotti y del secretario de la Pequeña y Mediana Empresa y Emprendedores de la Nación, Guillermo Merediz, se transforman en una gran noticia para el sector productivo de Santa Fe, y por supuesto para nuestra ciudad”. “Se han anunciado líneas de inversión productiva de hasta 20 millones a tasas subsidiadas del 22%; ayudas específicas para bares y restoranes con créditos de hasta 3 millones de pesos, con 12 meses de período de gracia y 24 meses de devolución con una tasa de interesa del 10% anual. Además, se ha fortalecido el esquema de garantías a través de garantizar por 4 mil millones de pesos, lo cual significará mayores posibilidades de acceso al crédito por parte del tejido pyme local”. “También, se anunciaron obras importantes vinculadas a caminos rurales, con inversiones superiores a los 1000 millones de pesos, para el acondicionamiento de 400 kilómetros de caminos, lo que generará mayores posibilidades de sacar la producción en nuestro sector primario”. “Estos anuncios persiguen el objetivo de seguir acompañando la recuperación de diversos sectores económicos basados en tres pilares fundamentales: el financiamiento que permita nuevas inversiones y generación de empleo; garantías estatales faciliten el acceso; y la bonificación de tasas que permitan el repago por parte del sector empresario”; concluyó Peiretti.