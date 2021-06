Ejecutivo y Concejo buscan consenso para definir suba de tributos municipales

El intendente, Luis Castellano, y el presidente del Concejo Municipal, Germán Bottero, encabezaron ayer al mediodía una reunión para analizar el aumento de la Unidad de Cuenta Municipal (UCM) que a su vez establece el porcentaje en el que aumentarán los tributos como la Tasa General, el Derecho de Registro e Inspección y otros que cobra el Municipio. La propuesta del Departamento Ejecutivo fue avanzar con un incremento del 38 por ciento a partir de julio, lo cual fue considerado como demasiado elevado por los concejales de la oposición que participaron del encuentro junto a funcionarios del gabinete.

No sólo se planteó la actualización de la UCM sino también se propuso un paquete de medidas vinculado a los tributos municipales, incluyendo un nuevo plan de pagos, beneficios para jubilados y pensionados en la tasa y la prórroga de las exenciones tributarias a los sectores más afectados en pandemia.

El primer beneficio consiste en incrementar de 2 a 3 jubilaciones mínimas por grupo familiar para permitirles acceder a la exención total del pago de la Tasa a los jubilados y pensionados. Además, se incorporará otro beneficio para quienes no pueden acceder al recién mencionado, que consiste en un descuento del 35 % para quienes posean una jubilación mínima dentro del grupo familiar.

El tercer beneficio consiste en la renovación de las exenciones del DReI por los próximos de 6 meses a aquellas actividades que se vienen acompañando desde el inicio de la pandemia, entre las que podríamos mencionar a los gimnasios, clubes, locales gastronómicos, actividades culturales, entre otras.

Como cuarto beneficio se incorporará la exención al pago de la segunda cuota con vencimiento en el mes de setiembre 2021 de la tasa bromatológica, que atañe principalmente al sector gastronómico.

La quinta medida es un plan especial de pagos para todas las deudas, especialmente para las generadas en pandemia, con importantes quitas de intereses punitorios y accesibles planes de financiación.

Según el Ejecutivo, los beneficios mencionados acompañarán a la nueva UCM, que se aplicará en los meses de julio a diciembre de 2021, con el fin de continuar prestando los servicios elementales que los ciudadanos de Rafaela necesitan, entre los que se pueden mencionar el transporte urbano, la recolección de residuos domiciliarios, la recolección especial de residuos de patio, el barrido mecánico, el mantenimiento de espacios verdes y el alumbrado público. Además, se aclaró que para elaborar la propuesta de incremento de valor de la UCM se contemplaron los incrementos en los insumos tomados como base para la prestación de los servicios recién mencionados.

Asimismo, desde el Ejecutivo indicaron que la percepción de la Tasa ronda este año el 73 por ciento de las boletas emitidas, una cifra apenas por debajo del promedio histórico.

Al término del encuentro, Bottero sostuvo que "el Intendente nos convocó para conversar sobre tema tasa y tributos municipales, porque termina el primer semestre y es un momento para revisar el valor de la UCM, que es el valor que justamente rige todos nuestros tributos municipales, multas también".

"Se sugirió un 38% de aumento y desde nuestro espacio se planteó que más allá de la inflación que es cierta, real y triste en nuestro país y obviamente en nuestra ciudad, también hay una realidad compleja, en donde mucha gente la está pasando mal, y que los pocos ahorros que tenía ya después de tanto tiempo no los tiene más y entendemos que quizás haya que tener un gesto de suspender el aumento por algún mes y después ver de qué modo podía ir incrementándose la tasa municipal en una forma gradual", precisó Bottero.

Finalmente Bottero anticipó que "vamos a seguir analizando este tema el lunes por la mañana, debido a los tiempos y a que está empezando el mes de julio, y seguramente la semana que viene tendremos una sesión extraordinaria para definirlo". El DEM tomó el compromiso de entregar la documentación que respalda el pedido del aumento de casi el 40 por ciento para profundizar la discusión en torno a un tema que concejales y funcionarios consideran "antipático", ya que todos reciben críticas más allá de la decisión que se tome.

Ayer crecía la posibilidad de que el primer aumento rija recién en agosto y que no será del 38 por ciento. "Quizás sea un porcentaje menor y en forma escalonado", agregó un edil opositor.