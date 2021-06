Derrumbe en Miami: buscan a nueve argentinos desaparecidos

BUENOS AIRES, 25 (NA). - En este marco, nueve argentinos continuaban desaparecidos ayer tras el derrumbe de parte de un edificio de doce pisos ubicado en una zona turística de la ciudad estadounidense de Miami, donde un persona murió, al menos 12 resultaron heridas, y casi un centenar eran buscadas por los grupos de rescate.La Cancillería argentina informó al mediodía que al menos diez argentinos se contaban entre las personas desaparecidas, aunque uno de ellos fue localizado sano y salvo horas más tarde. Se trata de una persona que, según se informó, fue incluida "por error" en la nómina de buscados después de que se desplomara el inmueble en Surfside, en la Florida.Fuentes diplomáticas confirmaron que entre los argentinos cuya suerte se ignora se cuentan un cirujano, su pareja y la pequeña hija de ambos de 6 años, quienes habían ido a Florida a descansar y vacunarse contra el coronavirus.En tanto, de las restantes personas buscadas no trascendieron los datos, pero Cancillería ya se puso en contacto con sus familiares.La zona donde se produjo la tragedia es Surfside, habitualmente visitada por visitantes sudamericanos. A pocas cuadras de allí se encuentra un área conocida popularmente como Little Buenos Aires por la cantidad de argentinos que residen allí y por la presencia de restaurantes y locales vinculados a las tradiciones locales.El siniestro se produjo entre las calles 88 y Collins Avenue, cerca de Miami Beach, y por el momento, se ignoran las causas del derrumbe. Según el canal local WPLG, hay personas atrapadas en los escombros y los bomberos rescataron a vecinos por los balcones.Alicia Franquisena, una argentina residente en Miami, dijo: "Se habla de un derrumbe parcial pero yo creo que han sido muchos los departamentos que han caído. Es inexplicable porque la ciudad hace muchos controles". "Cada vez que se vende un departamento se hacen inspecciones exhaustivas. Hasta el momento hay una víctima fatal. Se han recuperado 15 personas con vida", indicó la mujer, quien trabaja en Estados Unidos.Consultada acerca de la posibilidad de un atentado, respondió: "Yo no sé si es un atentado o no lo es. Eso lo vamos a saber con el tiempo".Esta versión se basa en que la zona donde ocurrió el derrumbe es habitada por la comunidad judía y la imagen del siniestro parece similar a las de las explosiones que producen los atentados dinamiteros. "Me dijeron que una de las torres se derrumbó parcialmente. Son 144 pisos (apartamentos) en total y se derrumbó parcialmente. No sé cuántos son los afectados. Aún no dieron cifras oficiales de muertos y heridos, pero la verdad es que ha sido una tragedia", agregó en referencia al edificio de 12 pisos.En tanto, Rodrigo, un residente que vive en la zona, aseguró en diálogo con el canal de noticias TN que hay tres argentinos amigos suyos que se hospedaban en el edificio colapsado, y contó que otra pareja logró escapar en el momento del derrumbe.El actor Nicolás Vázquez y su pareja, la actriz Gimena Accardi, quienes habían viajado a Estados Unidos para disfrutar de unas vacaciones y encarar nuevos proyectos laborales, sufrieron en persona el derrumbe. La pareja estaba hospedada en uno de los departamentos de la torre de 12 pisos, que les prestó un amigo, y salían del ascensor cuando empezó a desmoronarse.Si bien Accardi sufrió una herida en la cabeza, ambos están fuera de peligro y abandonaron el lugar por sus propios medios.El edificio colapsó alrededor de la 1:00 de la madrugada de este jueves y, según indicó un testigo a Fox News, se sintió como un terremoto, mientras que otros describieron haber escuchado un fuerte estruendo en el momento del siniestro. El Cuerpo de Bomberos de Miami Dade realizaba operaciones de búsqueda y rescatePor otra parte, el diario USA Today informó que un investigador de la Universidad Internacional de Florida determinó en 2020 que el edificio construido en 1981 sobre unos humedales recuperados, se iba hundiendo a un ritmo acelerado desde la década de 1990.El encargado del estudio fue Shimon Wdowinski, profesor del Departamento de Tierra y Medio Ambiente de la Universidad Internacional de Florida.Pasadas las 16:30, en la zona se generó temor por la posibilidad de que se produjera un nuevo derrumbe, por lo que los bomberos retiraron cada vez más a las personas que se apostaban en la zona frente al peligro de que colapse la parte que había quedado en pie del edificio.