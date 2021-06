El crecimiento del streaming impulsa la restauración de clásicos del cine y TV

BUENOS AIRES, 24 (Télam). El crecimiento del streaming y la lucha entre las distintas plataformas por destacar entre las preferencias del público están impulsando de forma inusitada no solo a la producción de nuevos contenidos, sino también a la restauración de clásicos del cine y la TV, según informó el sitio especializado estadounidense The Hollywood Reporter.

Pese a que con 208 millones de suscriptores en todo el mundo Netflix aún domina con holgura el sector, el desembarco de Disney, ViacomCBS o WarnerMedia y sus catálogos históricos, que se remontan a la edad de oro de Hollywood, trae aparejada una profundización en las transformaciones de los modos de consumo de entretenimiento.

A esto se suman adquisiciones masivas de títulos, como el que en abril pasado hizo que ViacomCBS comprara el 49 por ciento de la participación en la librería de cerca de 700 títulos de Miramax, para alimentar Paramount+. O la reciente absorción de MGM y sus más de 4.000 filmes por parte de Amazon, entre los que se encuentran las franquicias de James Bond y Rocky o la multipremiada “Toro Salvaje” (1980) de Martin Scorsese.

O la fusión anunciada y pendiente de la aprobación de organismos de control entre WarnerMedia y Discovery, que supone que el actor resultante tendrá un potente listado de 200.000 horas de programación, con clásicos como “El mago de Oz” (1939) o “Cantando bajo la lluvia” (1952).

Tanta demanda, explica The Hollywood Reporter, gatilló una escalada en el trabajo de remasterización y restauración de muchos filmes y series para adaptarse al formato 4K, HDR (Alto Rango Dinámico) o a la tecnología de sonido envolvente Dolby Atmos, soportados por los dispositivos con los que cuenta la audiencia en esta época.

“Por la pandemia, creció como locos. Estuvimos ocupados todo este año. Y parece que por el resto del año también; no está desacelerando”, aseguró Grover Crisp, responsable del área de restauración y preservación de Sony Pictures.

El costo de la remasterización de filmes y series, algunas de ellas muy recientes como “Seinfeld” o las primeras cintas de Pixar de la segunda mitad de los 90, suele variar, dependiendo de la antigüedad y el estado del original, entre los 100.000 y el millón de dólares.

En muchos casos, implica incluir en el proceso al director o a los responsables técnicos del material a restaurar. Por caso, la publicación digital cita la participación de Steven Spielberg en la colección 4K de discos Blu-ray de la saga de “Indiana Jones”.