Los Pumitas dejaron todo, pero no alcanzó

Por la segunda fecha del torneo International U20 Series que se disputa en Stellembosch, Los Pumitas perdieron este miércoles por 33 a 26 frente a los Juniors Springboks en el Markötter Stadium, por momentos bajo una intensa lluvia y en un campo de juego que estuvo muy pesado. Los Pumitas llegaron al try en dos ocasiones por intermedio de Baustista Bernasconi y Martín Vaca.

El dato auspicioso para el rugby de la Unión Santafesina es que sus tres jugadores en el plantel argentino fueron protagonistas. El rafaelino Pedro Rubiolo como titular jugando los 80 minutos, con el mérito extra para el segunda línea de CRAR por el esfuerzo mayor en virtud de lo apuntado del estado del terreno; Bautista Grenón (CRAI) también como titular jugando hasta promediar el segundo tiempo en la tercera línea; y el esperancino Mateo Nuñez Misere (Alma Juniors), siendo uno de los primeros relevos entre los forwards que saltaron a cancha en el segundo tiempo.

Dado el contexto fue un buen partido del equipo argentino. Los sudafricanos tuvieron viento a favor en la primera mitad y lo aprovecharon, con algunos errores en el manejo del elenco argentino.

El primer try del encuentro, tras un scrum a pocos metros del ingoal albiceleste, en el cual, Henco van Wyk, agarró a contra pierna a la defensa argentina.Los dirigidos por José Pellicena se acomodaron y jugaron de igual a igual. Gracias al pie de Ramiro Waisberg, y al try de Bernasconi, estuvieron en juego en esa parte inicial para irse al descanso a sólo cuatro puntos del rival (13 a 17).

En el segundo tiempo, los Junior Springboks manejaron mejor las acciones del encuentro. Sin buscar demasiado, aprovecharon al máximo cada error de los chicos argentinos, el seleccionado local estiró diferencias con el pie infalible de Hendriske (tres penales y una conversión).

Un nuevo try de Moodie sobre la bandera pareció darle el toque de gracia al equipo argentino. Sin embargo, allí apareció una vez más la entrega de los capitaneados por Jerónimo Gómez Vara, quienes lograron posicionarse en campo adversario y achicar diferencias con un lindo try de Martín Vaca, y un penal de Waisberg que dejó el score a tiro de try a falta de 10 minutos.

El seleccionado sudafricano se aseguró un lugar en la final y esperará por el ganador del partido entre argentinos y uruguayos (lunes a las 10) para saber quien será su rival. Uruguay, a primera hora, se impuso a Georgia por 20 a 15.



SÍNTESIS

ARGENTINA (26): 1-Nicolás Toth, 2- Bautista Bernasconi, 3- Javier Ángel Coronel, 4-Pedro Rubiolo, 5-Lucio Anconetani, 6-Bautista Grenon, 7-Jerónimo Gómez Vara (C), 8-Joaquín Oviedo, 9- Mateo Albanese, 10-Ramiro Waisberg, 11- Francisco Diez, 12- Mateo Graziano, 13-Justo Piccardo, 14-Francisco Pisani Caride, 15-Santiago Vera Feld.

Ingresaron: 51′ Martín Vaca por Bernasconi; Mateo Núñez Misere por Toth y Martín Villar por Coronel; a los 62′ Aitor Bildosola por Grenón; Ramón Duggan por Anconetani; 67′ Facundo Villalba por Albanese; Ramón Fuentes por Graziano y Lautaro Sánchez Rubio por Vera Field. Entrenador: José Pellicena.



SUDÁFRICA (33): 1- Jan-Hendrik Wessels, 2- Andre Venter, 3- Corne Weibach; 4- Simon Miller, 5- Reinhardt Ludwig; 6- Sasko Ludwig, 7- Siya Ningiza, 8- George Cronje (c), 9- Bradley Davids, 10- Jordan Hendriske; 11- Ethan James, 12- Tyler Bocks, 13- Henco van Wyk, 14- Canan Moodie, 15- Quan Horn.

Suplentes: Jacques Goosen, 17- Nolan Pienaar, 18- Sibusiso Shongwe, 19- Raynard Roets, 20- Rynard Mouton, 21- Nico Steyn, 22- Sacha Mngomezulu, 23- Mnqobi Mkhize, 24- Dylan de Leeuw, 25- Izan Esterhuizen, 26- Kian Meadon, 27-Dalvon Blood. Entrenador: Bafana Nhleko.

PUNTOS EN EL PRIMER TIEMPO: 6´ Penal de Jordan Hendriske (S), 9´ Try de Henco van Wyk convertido por Jordan Hendriske (S), 13´ Penal de Ramiro Waisberg (A), 16´ Penal de Ramiro Waisberg (A), 22´ Try de Canan Moodie convertido por Jordan Hendriske (S), 24´ Try de Bautista Bernasconi convertido por Ramiro Waisberg (A).

Resultado parcial: Argentina 13 -17 Sudáfrica.

PUNTOS EN EL SEGUNDO TIEMPO: 5´ Penal de Jordan Hendriske (S), 10´ Penal de Jordan Hendriske (S), 15´ Penal de Ramiro Waisberg (A), 20´ Penal de Jordan Hendriske (S), 23´ Try de Canan Moodie convertido por Jordan Hendriske (S), 25´ Try de Martín Vaca convertido por Ramiro Waisberg (A), 33´ Penal de Ramiro Waisberg (A).

ESTADIO: Markötter Stadium, Stellenbosch, Sudáfrica.