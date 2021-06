Poco tiempo para lamentos

En barrio Alberdi lo que urge es la obtención de buenos resultados, luego de la tercera derrota consecutiva sufrida ante Barracas Central por 2 a 1, con el polémico arbitraje de Diego Ceballos. Atlético, mientras mastica la bronca por el claro penal que no vio el juez en el cierre del partido y que hubiera podido cambiar un poco el semblante si se concretaba, ya piensa en salir del pozo para lo cual tendrá que ganarle a Independiente Rivadavia, el domingo a las 15 en el Monumental.

Para Walter Otta el camino para hacerlo es repitiendo momentos de la producción mostrada en el encuentro del martes, que de acuerdo a su impresión fueron una diferencia importante en positivo con relación al cotejo frente a Instituto.

"Hoy hicimos todo para llevarnos algo, por lo menos el empate", manifestó el DT post partido. No se lo notó tan molesto por el arbitraje entendiendo que "Diego (Ceballos) es un árbitro de mucha experiencia y pudo haber tenido un error", aunque en ese momento ya tenía en claro que el primer gol había sido offside.

La leve mejoría, al menos en lo actitudinal, que mostró el equipo le permitieron al entrenador interpretarlo como el respaldo que buscaba dentro de la cancha, cuando empiezan a generarse rumores propios de la acumulación de malos resultados, como es natural en el fútbol argentino. "Mientras me respalden los jugadores y los dirigentes, yo seguiré adelante", enfatizó Otta.



VARIAS BAJAS

La ausencia de Roque Ramirez por expulsión y la incertidumbre sobre si podrá estar disponible Marcos Giménez por una molestia, complican el panorama para el cuerpo técnico. Por el lateral lo más lógico es que juegue Brian Calderara, en tanto que por el ex Defensores ingresó Guillermo Funes el martes. Recordemos que ya no estuvieron ante Barracas por lesión el arquero Guillermo Sara y el defensor Gastón Tellechea.



IGUALO LA LEPRA

Independiente Rivadavia, próximo rival de la Crema, empató 1 a 1 ayer en su visita a All Boys en la continuidad de la 13ª fecha de la Zona B. Lo ganaba el local con gol de Lucio Compagnucci, pero empató Diego Cardozo a 9' del final.

Otros resultados de ayer: Instituto 1 (Rodrigo Mazur) - G. Brown 1 (G. Belinetz -p-); Morón 2 (Tobías Zárate y Luciano Guaycochea) - San Telmo 0; Ferro 0 - Dálmine 0 y Güemes 2 (Claudio Vega y Nelson Romero) - Def. de Belgrano 2 (Juan Olivares y Lautaro Mur). Este jueves a las 14 completarán en Jujuy el local Gimnasia y Brown de Adrogué, con arbitraje de Rodrigo Rivero.

La formación de la Lepra mendocina dispuesta por Gabriel Gómez fue con: Aracena (31' Cirrincione); Sánchez, Rébola (llegó a 5 amarillas), Malanca (69' Maldonado) y Ferroni; Navarro, Fabello, Palacio (45' Cardozo) y Berti; Imperiale y Matías Quiroga (86' Mayorga).

En cuanto a la Zona A, el lunes a la noche igualaron 1 a 1 Gimnasia de Mendoza y Riestra. Ayer, estos resultados: Temperley 0 - San Martín (T) 1 (Estigarribia); Maipú 0 - Alte. Brown 1 (Chimeli); Tigre 1 (Pablo Magnín) - Atlanta 1 (Martín García).

Gimnasia de Mendoza lidera con 26 puntos, seguido por Tigre y Atlanta con 24; y San Martín junto a Brown 20, en los primeros puestos.

Posiciones Zona B: Güemes 24 puntos; Indep. Rivadavia 22; Defensores 20; Santamarina y Ferro 19; All Boys, Gimnasia de Jujuy, Brown de Adrogué, Barracas Central y Morón 18; Instituto y San Telmo 15; Atlético Rafaela, Tristán Suárez y Almagro 14; San Martín (SJ) 13; Villa Dálmine 11 y Brown (PM) 10.