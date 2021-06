¿Quién fue Mario Verdú?

Por Raúl Vigini





- Un niño que vivió siempre en una escuela.

- Un alumno de primaria que tocaba el piano en los actos del Colegio Incorporado 25 de Mayo -que había fundado y dirigía su padre Modesto- acompañado por su hermano en violín.

- Un docente que enseñó en una escuela rural en el paraje El Pirincho del norte santafesino y que se enteró del fallecimiento de Evita tres días después cuando un padre llegó a caballo para anunciarle que “murió la ‘presidenta’, maistro” (sic).

- Un diputado provincial electo en Santa Fe un par de veces y que entre otras propuestas posibilitó que se edite el libro “Un día… un quebracho” en homenaje a la maestra caracol Angelita Peralta Pino que recorría los obrajes enseñando a los hijos de los hacheros.

- Un Maestro Normal que también fue Bachiller para permitirse estar en las aulas pero también cursar la carrera de abogacía aunque nunca ejerció como tal.

- Un seguidor de los principios que había plasmado Lisandro de la Torre en sus discursos y en sus libros a quien divulgó como dirigente del Partido Demócrata Progresista.

- Un hombre cercano a Luciano Molinas -exgobernador de Santa Fe- de quien difundía sus pensamientos de honestidad y transparencia.

- Un docente de los fundadores que integró el primer plantel del Instituto Superior del Profesorado de Rafaela.

- Un inquieto gestor de actividades político partidarias como educativas y culturales que compartía con colegas, correligionarios, alumnos y jóvenes de orígenes diversos.

- Un práctico que compartía sus ideas y las ofrecía para que los demás las evalúen y decidan al respecto.

- Un sensible que desde el silencio y el anonimato hacía lo posible por solucionarle problemas a la gente sin ninguna otra intención.

- Una persona muy respetada por su esclarecido pensamiento, su relato ameno y didáctico, sea en el aula, en el comité partidario, en un discurso, en una charla informal.

- Un motivador por excelencia para que los demás emprendan.

- Un feliz humano que llevó a los alumnos que quisieron seguirlo a escuelas, poblaciones cercanas, radios, diarios y lugares convocantes desde el Grupo Comodoro Py para hablar sobre el problema de límites con Chile en el Canal de Beagle y después con el conflicto de Malvinas desde una concepción didáctica y soberana.

- En definitiva, Mario Verdú fue la persona que al fallecer el 24 de junio de 1993, generó una desazón, un golpe extremadamente doloroso en sus allegados, y una noticia de incomprensión en miles de votantes que lo habían elegido diputado nacional. Con defectos que nunca superaron sus virtudes.

- Por mi parte, su partida me hizo reflexionar y tomar conciencia que con mis 36 años en ese momento, me diera cuenta de que había sido educado 18 años por mis padres y otro tanto por Mario Verdú.

- Mario Verdú, hombre de anécdotas, generoso educador, político eficiente, honesto sembrador que supo cosechar. Y lo sigue haciendo a diario.

PD: Mario Verdú nació el 27 de diciembre de 1931 en Rafaela y falleció el 24 de junio de 1993 en Buenos Aires siendo Diputado de la Nación después de asistir a una reunión de la Comisión de Educación. Casualidad. Causalidad.

Raúl Alberto Vigini, un resabio del Grupo Py

04-06-21