La dirigencia rural santafesina se planta ante el Gobierno por su política ganadera

Finalmente llegó el capítulo que se esperaba en la novela que protagonizan el Campo y el Gobierno. El anuncio de un “Plan Ganadero”, que genera más dudas que certezas en el sector, se convirtió en el disparador de un nuevo descontento ruralista. La reapertura parcial de las exportaciones de carne bovina, conjuntamente con la prohibición (hasta fin de año) de enviar determinados cortes al exterior, pusieron a los dirigentes otra vez del otro lado del ring.

Desde la Mesa de Enlace Provincial manifestaron su rechazo absoluto a las nuevas intenciones del Gobierno que, paradójicamente, en el futuro pretende incrementar la producción de carne para contar con más volumen en el mercado interno y también, duplicar las exportaciones.

“Insistir con prohibir la exportación de cortes de carne que el ciudadano argentino no consume es un error y argumentar que mediante esas medidas se solucionará el problema de los precios en el mostrador, es una falacia que pretende tomar por ingenuos a todos”, indicaron la dirigencia santafesina a través de un comunicado.

Para el sector agropecuario, en el problema de la “inflación incontrolable” de los precios, en general “poca o nula incidencia tienen los chinos y su apetencia por nuestras carnes de vacas de descarte”. Por eso, desde la Mesa de Enlace Provincial han solicitado a las autoridades nacionales que “dejen de señalar a los productores agropecuarios como responsables de los problemas que con sus incapacidades no logran solucionar”. Y, al mismo tiempo, exigieron que actúen “con seriedad y responsabilidad”.



UN DECRETO Y UN PEDIDO

El Decreto 408/2021 publicado en el Boletín Oficial contiene una decena de artículos donde figuran los objetivos del Gobierno nacional. Precisamente en el sexto se encomienda a los ministerios de Desarrollo Productivo y de Agricultura, “la elaboración, en un plazo de treinta (30) estímulo y desarrollo de la cadena de la carne bovina con incentivos especiales para el corto, mediano y largo plazo”.

Sin embargo, para los dirigentes de la entidad ruralista el mejor plan ganadero “es dar previsibilidad y rentabilidad a toda la cadena”, algo que definitivamente el Gobierno no brinda porque todos coinciden en que “hablar de planes ganaderos con las exportaciones suspendidas es un absurdo”.

El documento elaborado por la Mesa de Enlace Provincial también contempla un pedido puntual que involucra al propio Gobernador de Santa Fe, Omar Perotti: “encomendamos que interceda urgentemente ante el Gobierno Nacional para transmitirles la visión amplia que nos permita potenciar la ganadería, no achicarla”.



LA MESA DE ENLACE, DISCONFORME

La Mesa de Enlace nacional fue invitada formalmente por primera vez a una reunión oficial, después de varios pedidos (sin éxito) para que el Gobierno reciba a los representantes del sector. Finalizado el encuentro, los dirigentes manifestaron un sabor agridulce teniendo en cuenta los puntos centrales del anuncio. Ahora, cada entidad analizará con sus bases los pasos a seguir contemplando el grado de disconformidad de los productores.

-Nicolás Pino (SRA): “siempre pasa lo mismo, baja el precio del ganado en pie y la carne en góndola no baja. Le explicamos a los ministros y al Presidente que el precio de la mercadería en la heladera lo pone el consumidor, que admite o no determinado valor por el corte. Estamos convencido que no es bueno el anuncio porque en definitiva perjudica a quienes nosotros representamos. Fue una reunión larga y amable pero fuimos a recibir un paquete con el moño puesto, sin posibilidad de cambiar el regalo”.

-Jorge Chemes (CRA): “nosotros veníamos buscando que se liberen las exportaciones en un 100%, pero rescatamos que definitivamente se nos ha invitado por primera vez. Yo creo que no hay que mostrar un extraordinario plan ganadero, necesitamos dos o tres medidas que brinden seguridad al productor. Lo que hay que generar es confianza porque el productor tiene que invertir en un proceso que le lleva cuatro años y si no tiene una señal clara, no lo va hacer”.

-Carlos Achetoni (FAA): “no nos dejan conformes los anuncios porque nosotros esperábamos que se abrieran en su totalidad las exportaciones de carne, pero además no hay conformado aún un plan ganadero. Estamos intentando que se destrabe la situación con la mayor celeridad posible para liberar por completo las exportaciones”.

-Carlos Iannizzotto (CONINAGRO): “no es una buena señal para el sector productivo porque buscamos producir más y para eso no hay que restringir. No nos vamos conformes porque no es una medida que favorezca al sector productivo, pero además pone en riesgo fuentes laborales y nadie puede asegurar que el precio al consumidor caerá porque hay factores de la macroeconomía que no dependen del sector”.