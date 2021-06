Precios en alza para la Cuota más jugosa de la exportación

La Cuota Hilton volvió a cotizar en alza durante junio, a días de que en Argentina se venza el ciclo comercial 20/21 para dar comienzo al próximo convenio desde julio, con valores muy tentadores para los que califiquen en la nueva asignación.

Con un piso de 14.000 US$/tn para el Rump & Loin (los mejores cortes sin hueso) que forma parte de la Cuota Hilton, y con un promedio que ya está en torno a los 10.000 US$/tn (cuadro) para el total del contingente, el Gobierno asegura que esta línea de exportación no corre peligro dentro del nuevo esquema de comercio de carnes.

Con la llegada del verano, Europa comenzó a demandar más carne de calidad para su incipiente apertura turística, disparándose los valores de los cortes Hilton entre 2.000 y 2.500 US$/tn FOB, muy por encima de los USD 12.000 US$/tn que reportó para mayo la Asociación de Productores Exportadores (APEA).

De acuerdo a los datos publicados por la Subsecretaria de Mercados Agropecuarios, a una semana de la finalización del ciclo 2020/21 (gráfico), las certificaciones cubren el 90,85% (26.800 tn aprox.) de la cuota total asignada. Si bien no se llegará a cubrir el total de la cuota 20/21 antes del 1 de julio, el alza de precios cierra un ciclo muy positivo para los frigoríficos y proyectos conjuntos que participaron.

La gran incógnita sin embargo es saber si el Gobierno cumplirá con la palabra de que la Cuota Hilton continúa sin restricciones, ya que algunos de los cortes como la Cuadrada están dentro de los cortes que el Gobierno prohibió exportar hasta fin de año. De ser así, un porcentaje de cuota para el arranque del nuevo ciclo será efectivamente con restricciones.



EL NUEVO REPARTO OFICIAL

Para el ciclo comercial que empieza el 1° de julio próximo hasta el 30 de junio de 2022, el Gobierno estableció normas complementarias y nuevas ponderaciones que se utilizarán para la distribución del cupo.

El Ministerio de Agricultura de la Nación, responsable de distribuir las 29.389 tn de la Cuota, modificó una norma del anterior gobierno y según la resolución 107 del organismo, se incluye como novedad la definición de “plantas nuevas”, que son los “postulantes cuyas razones sociales no hubieren participado de la distribución de la Cuota Hilton en ninguno de los dos ciclos comerciales anteriores a la distribución de que se trate”.

Además, a los postulantes que hubieran realizado exportaciones de cortes Hilton en 2018, 2019 y 2020 se les aplicará la siguiente ponderación: “a) para 2018 se determinará una ponderación del 20 %, b) para 2019 se hará una ponderación del 30%, c) para 2020 la ponderación será del 50%”.



También se precisa que para los postulantes que exportaron Hilton en los años calendario 2019 y 2020 se les aplicará la siguiente ponderación: “a) para 2019 una ponderación del 37,5 %, b) para 2020 una ponderación del 62,5%”, al tiempo que se indica que “el máximo a asignar para las empresas de las categorías Industria y Proyectos Conjuntos no podrá exceder el 10% de la cuota total asignada para cada categoría”.

En tanto, el volumen a asignar a cada empresa no podrá ser inferior a 50 tn para la categoría Industria y 12 tn para la categoría Proyectos Conjuntos. A su vez, el máximo de toneladas a asignar a la totalidad de los Postulantes Nuevos de la categoría Industria no podrá exceder las 1000 tn, en tanto que para los Proyectos Conjuntos Nuevos no podrá exceder de las 100 tn.

Habrá un Fondo de libre Disponibilidad que se compondrá de las toneladas sin distribuir en la adjudicación original más aquellas que se incorporen. Se señala que el Fondo de Libre Disponibilidad para la Categoría Industria se subdividirá en un Fondo Regional y un Fondo General.



PARA SABER

La Cuota Hilton es un contingente arancelario de exportación de carne vacuna sin hueso de alta calidad y valor preferencial que la Unión Europea otorga a países productores y exportadores de carnes desde el año 1979.

Argentina posee actualmente una cuota de casi 29.500 toneladas anuales, siendo el país participante con mayor volumen asignado en este contingente arancelario en el mundo.

Los cortes de carne vacuna de calidad superior que integran esta Cuota (de bife angosto, bife ancho, cuadril, lomo, nalga, bola de lomo, cuadrada y peceto) deben proceder de animales exclusivamente alimentados a pasto desde su destete, de establecimientos inscriptos en el “Registro de proveedores de la Unión Europea”, de categorías novillos, novillitos o vaquillonas que no superen los 460 kg (hasta 24 meses de edad).