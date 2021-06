Encuentro entre el municipio e integrantes de la comunidad judía

Integrantes de la Comunidad internacional judía, a través de su presidente, Ariel Rosenthal, hicieron llegar una nota al intendente Luis Castellano, donde manifestaban la necesidad de concretar un encuentro para expresar su idea de tener un lugar propio donde poder crecer como comunidad y poder desarrollar diferentes tipos de actividades culturales y religiosas.Respondiendo a la solicitud, Ariel Rosenthal, Paul Schvarzstein y José Waisman fueron recibidos por el intendente Luis Castellano; el secretario de Desarrollo Urbano y Metropolitano, Diego Martino; la responsable del área de relaciones internacionales, Anabella Battistini; y el Fiscal Daniel Fruttero.Diego Martino valoró la importancia del encuentro mantenido: “Fue una charla muy positiva ya que se pudo ver que esa búsqueda no era solo de su comunidad sino de la idiosincrasia de la comunidad rafaelina; la de poder participar, relacionarse con instituciones desde lo cultural, lo educativo, desde la ciencia y la tecnología ya que Israel es un país que está siempre a la vanguardia en esos aspectos”.Además, el secretario de Desarrollo Urbano y Metropolitano agregó que “se les manifestó que se iba a colaborar en la búsqueda de un lugar para que puedan desarrollar estas actividades que no solo serán positivas para su comunidad, sino para la ciudadanía rafaelina en su conjunto”.Por su parte, Anabella Battistini explicó que dentro de las consultas abordadas, “se conversó sobre presentaciones del entramado institucional de la ciudad, las obras, los lugares más emblemáticos, la cantidad de instituciones no gubernamentales e instituciones educativas con las que cuenta; es decir, de todos los rasgos constitutivos de Rafaela, a fin de trasladar esta información y continuar con su vinculación con sus contactos en Israel”.Al respecto, amplió detallando: “La Comunidad judía es muy participativa en todas las propuestas que el municipio siempre lleva adelante, como por ejemplo las fiestas de la Culturas, aportando gastronomía y actividades artísticas y culturales”.