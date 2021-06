El Consejo de Pastores de Rafaela está preocupado por la “lista Negra”

La investigación que tomó estado público el pasado 13 de junio de 2021, en el sitio web denominado “reaccionconservadora”, al pie del cual se lee explícitamente el patrocinante IPPWH – International Planned Parenthood Federation, generó la preocupación y rechazo del Consejo de Pastores de Rafaela. Dicho sitio web durante su primer día de presencia en las redes, presentó una investigación periodística detallando personas e instituciones, dentro de la cual se encuentra “Rafaelinos por la Vida”, señalándolos como “reacción conservadora”, “derecha desdemocratizadora” o “nueva derecha”.

Esta lista negra incluye no solo a “Rafaelinos Por La Vida” sino también a iglesias, líderes eclesiásticos, políticos, universidades, instituciones de bien público y otros, que son tildados como peligrosos por el solo hecho de defender y manifestar sus creencias, sus valores y la defensa de las dos vidas y la familia.

En el comunicado lleva la firma del presidente del Consejo de Pastores de Rafaela, Carlos Terranova, se sostiene que “esta investigación cargada de discriminación, ideología totalitaria, y un peligroso sesgo de intolerancia ante el que piensa diferente, es solamente comparado con los tiempos más negros de nuestra patria, del cual aún lloramos sus víctimas y seguimos proclamando Nunca Más. Por todo lo anteriormente expuesto, no podemos callar y ser parte de un silencio cómplice, mucho menos del no te metas”.

“Expresamos nuestro repudio a la publicación de Listas Negras: la publicación es discriminatoria; todos los tratados internacionales prohíben la discriminación por convicciones políticas y religiosas. El Art. 14 de la Constitución Argentina reafirma el derecho a publicar ideas sin censura previa; la ley 23592 contra la discriminación advierte sobre “los actos u omisiones discriminatorios determinados por motivos tales como raza, religión, nacionalidad ideología, opinión política o gremial, sexo, posición económica, condición social o caracteres físicos”, nos parece que este trabajo de inteligencia busca estigmatizar al que piensa distinto e incluso provocar reacciones de odio y rechazo social. La publicación afecta la privacidad de personas e instituciones; la publicación vulnera y coarta la libertad de expresión. Los términos son injuriosos y se causa un daño la imagen pública, adjudicando ideas que las instituciones y personas incluidas en la lista no profesan, por lo cual es ofensivo y falto de toda verdad. Por último manifestamos nuestra preocupación por la vida democrática y los avances de un pensamiento único, que agravia y hace foco en el que piensa distinto”, advierte el comunicado.

“Como pastores de la ciudad manifestamos que no callaremos ante una vuelta al pasado, denunciaremos la intolerancia, nos opondremos a la discriminación de cualquier índole, seguiremos defendiendo nuestros valores y la libertad de expresión, y de conciencia. Es nuestro deseo que las autoridades puedan manifestarse públicamente en respaldo de las instituciones y personas afectadas y resarcir en cierta forma el daño ocasionado a la imagen de “Rafaelinos Por La Vida” y demás personas e instituciones incluidas en esta lista negra”, concluye el texto.