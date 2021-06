Nuevo protocolo para la aplicación de plasma

En Rafaela se aplicará un nuevo protocolo para pacientes positivos de COVID-19 que requieran plasma para no sufrir una complicación mientras transcurre la enfermedad. La médica infectóloga Sandra Cappello señaló que “se comenzó con la aplicación en pacientes que son positivos de COVID-19, hasta cinco días del inicio de los síntomas y presenten alguna comorbilidad. Por ejemplo, aquellas personas con sobrepeso, diabetes, hipertensión, patología pulmonar crónica; o sea, mayores de 18 años y tengan alguna discapacidad que pueda hacer que esa infección, potencialmente, pueda llegar a complicarse”. En este marco remarcó “la importancia de ante el menor síntoma, comunicarse con el 107 para ser hisopados de forma rápida y tener el resultado lo antes posible, para evaluar si se puede aplicar o no el plasma".

“Si soy positivo y estoy dentro de los primeros cinco días del inicio de síntomas, me comunico con el médico que me está siguiendo y manifiesto que quiero hacerme el plasma. En el caso que no me esté siguiendo ningún médico, hay que llamar al 107 para que se lo derive con un médico evaluador, que es quien va a determinar si esa persona puede recibir o no plasma”; remarcó la infectóloga. Cabe resaltar que las personas que tienen COVID-19 y se encuentran vacunadas, pueden recibir plasma. La vacunación no contraindica la administración de plasma. No obstante, la indicación de recibir plasma es determinada por un médico, ya sea el de cabecera o un médico evaluador del 107.



DONAR PLASMA

Por su parte, Marisa Rubín, Jefa del Servicio de Hematología del Hospital “Doctor Jaime Ferré”, remarcó que “todos los pacientes que han tenido coronavirus, luego de 28 días de haber pasado la enfermedad y se encuentren en buen estado de salud, pueden concurrir para donar plasma al Servicio de Hemoterapia del hospital de lunes a viernes de 7:30 a 11:00”.

La médica continuó explicando que “a quien se presente como donante, se le hace una entrevista, se le toma una muestra de sangre la cual se analiza para realizar la titulación de anticuerpos, y si son aptos para donar, son citados nuevamente para que vengan a realizar la donación con la máquina de Aféresis. El procedimiento de donación lleva aproximadamente una hora”. Asimismo, Rubín continuó: “Es muy importante que toda persona que pueda hacerlo, se acerque ya que este nuevo protocolo que hemos organizado en la ciudad en concordancia con el INCUCAI y con el Centro Regional de Hemoterapia de la Provincia, busca identificar a los pacientes de forma precoz y detectar a aquellos que poseen alguna comorbilidad. Con esto se logra que la persona tenga los anticuerpos a tiempo y que no desarrollen una enfermedad grave”. “El plasma es un recurso que no se puede comprar y por eso dependemos de los donantes. De aquí la solidaridad y la convocatoria de aquellos que hayan sido positivos de COVID-19, ya que pueden ayudar a otra persona que se encuentra transitando en la enfermedad”; cerró Rubín.