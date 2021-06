Con clases de ukelele y cursos de ajedrez, Schiavi redujo 192 días el tiempo de prisión

BUENOS AIRES, 24 (NA). - El ex secretario de Transporte Juan Pablo Schiavi consiguió anticipar 192 días su incorporación al régimen de libertad condicional gracias a una reducción que obtuvo por "estímulo educativo".

Así lo resolvió el Tribunal Oral Federal número 2, que admitió como válidas una larga lista de cursos que el ex funcionario, condenado por la Tragedia de Once a cinco años y medio de prisión, realizó estando detenido.

El último curso aceptado a Schiavi fue el de "Liderazgo trascendente: ampliar la perspectiva del éxito", dictado por la Universidad Fasta.

"Llegado el momento de efectuar la reducción, por aplicación del estímulo educativo habida cuenta que los cursos realizados por el condenado conllevan una carga horaria total de 2.563 horas reloj", sostuvo el juez Jorge Gorini, a cargo del control de la ejecución de la sentencia.

En esa línea, el magistrado agregó: "En base a lo analizado precedentemente, le corresponderá de manera proporcional una reducción de 192 días para que transite el Régimen de Progresividad Penal".

De esta manera, el ex secretario de Transporte podrá solicitar la libertad condicional desde el próximo 24 de noviembre por el beneficio del "estímulo educativo".

Si bien la condena a Schiavi por la tragedia de Once vencerá el 4 de abril de 2024, a partir de noviembre podrá pedir la libertad condicional.

En tanto, la defensa del ex funcionario destacó la reducción de casi seis meses en el régimen de progresividad para recuperar la libertad al que accedió en concepto de "estímulo educativo" por los cursos que realizó estando detenido.

"Esta resolución no hace otra cosa que reconocer un derecho dispuesto expresamente por la ley, que implica que el condenado atraviese por procesos de formación educativa para poder llegar al fin de la pena constitucionalmente reconocido, que es la reinserción social", sostuvo el abogado Maximiliano Rusconi, quien encabeza la defensa del ex secretario de Transporte, mediante un comunicado.

Schiavi fue condenado como "partícipe necesario del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, en concurso real con el delito de estrago culposo agravado por haber causado la muerte de 52 personas y lesiones en 789 personas".

En dicha causa, el ex secretario de Transporte recibió cinco años y seis meses de prisión y fue detenido el 5 de octubre de 2018.

El beneficio de "estímulo educativo" no significa una reducción de la condena, sino una anticipación de los plazos en los que podrá acceder a la libertad condicional. La condena está firme y con fuerza de "cosa juzgada" después del pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia.

Entre los cursos educativos que realizó Schiavi en la cárcel figuran "Mecánica básica del automotor", "Manejo de celulares", "Introducción a la informática", "Producción de alimentos artesanales: conservas, confituras y productos lácteos", y "De peones a reyes – ajedrez avanzado".

También asistió a clases de "Introducción de peluquería", "Servicios turísticos", "Confección, arreglos y reciclado de indumentaria", "Síntomas sociales en las series de televisión del siglo XXI", "Gestión operativa de servicios de alojamiento", "Formación docente en género y violencias – Ley Micaela" y "Clases de guitarra y ukelele en casa".

El 22 de febrero de 2012 el tren chapa 16 impactó contra el andén de la estación Once lo que provocó la muerte de 51 personas, por lo que los acusados habían sido condenados por estrago culposo.

Además, luego se verificaron irregularidades en el otorgamiento de subsidios de la concesionaria TBA, que tenía a cargo el tren Sarmiento, pues buena parte de los fondos públicos no eran destinados a la mejora del tren sino que el grupo Cirigliano los repartía a otras empresas del holding y se verificaron una gran cantidad de gastos particulares.

Si bien las pericias destacaron graves falencias en el servicio ferroviario, tanto de las formaciones como de los andenes, también remarcó que los frenos funcionaban correctamente pese a una pequeña falla de aire y por eso también se le atribuyó culpabilidad al maquinista.