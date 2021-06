El Gobierno definió la prórroga del vencimiento del monotributo

El jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Santiago Cafiero, encabezó esta mañana una nueva reunión del gabinete económico que se llevó a cabo en el Salón de los Científicos de la Casa Rosada. Del encuentro formaron parte los ministros de Economía, Martín Guzmán; de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; de Trabajo, Claudio Moroni; el presidente del Banco Central, Miguel Pesce; la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont; la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco; el secretario de Hacienda, Raúl Rigo; y la jefa de Gabinete del Ministerio de Economía, Melina Mallamace.

Durante la reunión se analizaron los alcances del proyecto de ley de monotributo que está en discusión en el Congreso. Con el objetivo de garantizar que las y los contribuyentes puedan pagar sus obligaciones con los valores previstos en la iniciativa que se debate en el parlamento, la AFIP definió prorrogar el vencimiento previsto originalmente para este viernes. La nueva fecha de vencimiento operaría a mediados de julio. El organismo indicó a las entidades bancarias y tarjetas de crédito que no realicen los débitos automáticos de las cuentas de quienes pagan con dicha modalidad.

Por otro lado, durante la reunión, el ministro Guzmán repasó las características del entendimiento que logró la Argentina con el Club de París. El resultado de las tratativas implica un alivio de US$ 2.000 millones. El pago que se realizará asciende a unos US$ 430 millones y se trata de un monto a cuenta del capital, pagadero en dos partes: una el 31/7/2021 y otra el 28/2/2022.

En relación con los intereses devengados y no abonados se espera incluirlos en el paquete de la renegociación que se apunta a realizar antes del 31 de marzo de 2022.

“Este avance nos hace ganar tiempo para seguir en el camino que emprendimos en diciembre de 2019 y está en línea con los objetivos de sentar las bases de estabilidad macroeconómica”, explicó el ministro de Economía.

“La deuda no es abstracta, afecta a las posibilidades de empleo y el bolsillo de las argentinas y argentinos”, aseveró Guzmán y agregó: “Logramos dar un paso adelante en el proceso de tranquilizar la economía. Este resultado nos permite fortalecer la estabilidad macroeconómica y así apuntalar el proceso de recuperación de la producción, el empleo y el poder adquisitivo de los ingresos de las personas”.

A su vez, en el encuentro, se analizó el anuncio respecto al plan de producción de carnes, y el ministro Kulfas expresó: “Estamos trabajando para tener este viernes una primera reunión vinculada al plan ganadero. El objetivo es ponerlo en marcha para buscar una salida virtuosa que, en el corto plazo, garantice que haya carne a precios razonables en la mesa de las y los argentinos, pero que también permita un trabajo de mediano plazo para ampliar la producción y garantizar, conjuntamente, un buen abastecimiento del mercado interno y las exportaciones”.

“Se busca un esquema de racionalidad para poder desarrollar un sector que viene estancado desde hace décadas”, añadió el ministro de Desarrollo Productivo y amplió: “Hace un siglo producíamos dos millones de toneladas y hoy producimos tres. Hay un tema de largo plazo a resolver, queremos llegar a los cinco millones de toneladas y eso va a llevar un tiempo. Hay que pensar en previsibilidad para todos los sectores, pero la primera previsibilidad debe ser para los hogares argentinos”, apuntó.

También se destacó la importancia de las dos nuevas líneas de crédito blando con foco en las PyMES que el gobierno lanzará en los próximos días y estarán destinadas a los fabricantes de alimentos frescos y a proyectos de sustentabilidad ambiental. De esta manera, habrá activas 19 líneas de fomento con un financiamiento que superará los 77.000 millones de pesos y tasas que rondan entre el 18 y 25%, algunas de ellas con bonificaciones totales de tasa por hasta 12 meses, como las dedicadas a los sectores que han sido afectados en forma crítica por la pandemia, entre ellas, turismo, cultura y gastronomía.

Estos instrumentos de financiamiento para la producción fueron diseñados tomando en cuenta la heterogeneidad que todavía se observa en el proceso de reactivación de los sectores. Las líneas puestas en marcha permiten atender a los sectores que todavía observan una retracción en su actividad como, también, para aquellos que han logrado recuperarse y necesitan financiación para ampliar la producción y generar más empleo.

En lo que refiere al REPRO II, las empresas y trabajadoras y trabajadores independientes de sectores críticos, podrán inscribirse desde el 25 de junio y hasta el 1 de julio para el pago de los salarios complementarios correspondientes al mes de junio.